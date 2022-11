Martina de Gran Hermano 2022 apuntó contra Estefi Berardi: "No entendió nada, estuve una hora explicando al ped..."

"En la tele no podemos naturalizar estas cosas. La homofobia no es una pavada y puede dañar a un montón de personas. Entonces, que una chica diga de forma graciosa 'soy homofóbica'. No es gracioso", señaló el panelista.

Y añadió: "Después cuando fue a grabar su presentación que diga que le da asco la bisexualidad, tampoco me parece gracioso, ni provocativo. Nada. Es repudiable... Esta (chica) dijo esto con 30 puntos de rating, no es lo mismo que en las redes".

El martes pasado, Estefi Berardi conoció en persona a Martina durante su visita en LAM (América TV) y dio su picante opinión. "Creo que es una chica que no tenía idea en dónde se metió. Y ellos corrían con la ventaja de que ya hubo otros Gran Hermano y podían ver de qué se trataba, pero no lo hizo”, arrojó la panelista.

"Ella no tenía ni idea. Se metió en un termo. Hizo cualquier cosa con tal de ser famosa a un precio de que la sociedad la está matando. Martina está súper mal", indicó Estefi.

PrimiciasYa habló con Martina y, al ser consultada por las declaraciones de Estefi, comentó sin filtro: "Parece que no entendió nada de lo que dije en LAM, tuve una hora al pedo explicando y hasta pedí disculas... No entendió nada ¿Qué más quiere?".

"Ya lo expliqué y lo digo de vuelta porque parece que esta persona no lo entendió. No entré a la casa de Gran Hermano con la intención de hacerme famosa. Yo jugué y es lo que se vio. No me maquillé ni un día y antes de entrar me maquillaba todos los días. Y hoy no me veo para seguir en la tele o en el medio, no era mi intención. Seguiré con las cosas que hacía antes y en mis redes, pero no buscaba ser famosa", remarcó Martina.

Martina, tras su salida de la casa de Gran Hermano 2022, le soltó la mano a Juan: "No me gustó lo que hizo"

Con el 57% de los votos en contra, Martina Stewart Usher se convirtió en la segunda eliminada de Gran Hermano 2022 (Telefe). Entre llantos, la profesora de educación física -que en las redes sociales fue denunciada por maltratatos a sus alumnos- se despidió del resto de los jugadores y abandonó la casa.

En diálogo con PrimiciasYa, Martina contó cómo vivió su paso por la casa más famosa del país: "Yo la pasé muy bien, me divertí. Salí el domingo y estuve hasta ayer miércoles en un hotel. Esta semana fue media caótica porque estuve haciendo notas y yendo de un programa a otro. No me esperaba la repercusión que hubo afuera, nunca había hecho un reality y mucha opción no tenía de cómo era todo esto".

"Estoy contenta porque muchos programas y medios me abrieron las puertas para aclarar mi situación. Estoy contenta también con que la gente me pueda concoer y todo lo que pasó o se dijo en su momento sobre mí quede atrás", añadió.

Con respecto a quién se irá este domingo donde hay cinco nominados (Agustín Guardis, Daniela Celis , Mora Jabornisky , Walter "Alfa" Santiago y Juan Reverdito) Martina señaló: "Me encanta que la placa sea más grande y yo creo que está entre Mora y Juan. A Agustín le están tomando mucha bronca y con Romina tuvo mucho choque y ella maneja mucho la banda de las más chiquitas, y por eso juntó varios votos. Igual yo creo que Romina salvará a Juan, pero Juan se panquequeó y Nacho mantuvo siempre el mismo perfil".

Cabe destacar que Juan cambió de estrategia y se acercó al resto de la casa. Luego de salida de Tomás Holder y Martina Stewart Usher, el taxista de 42 años, que ya es abuelo, decidió cambiar de estrategia y comenzar a tejer nuevas alianzas y un nuevo juego adentro de la casa. Y a eso a Martina mucho no le gustó.

"No me gustó mucho el cambio que tuvo Juan desde mi salida, está todo bien con él pero no me gustó lo que hizo. No lo comparto. Con Tomi todo súper, fue el primero con el que hablé tras salir de la casa, y ahora pasaremos el finde juntos ya que viene a Buenos Aires. Pero con Juan no sé cómo seguirá mi relación con él, siento que no es el mismo que conocí. Ya no es mi preferido y creo que la gente no le cree mucho", sentenció.

Por último, sobre si le gustaría volver a entrar a la casa, dijo: "Me encantaría que haya un repechaje y volver entrar a la casa. Yo creo que la gente que me sacó ahora que me conoce y me pide que vuelva a la casa. Ojalá se dé el repechaje, aún no se sabe".