La operación que casi le cuesta la vida a Alfa de Gran Hermano 2022: "Sufrió mucho"

Y remarcó: "Sufrió mucho. Después cuando vio que lo operaron y que fue todo bien, quedó re tranqui siguió con su vida", contó. El hermano de Alfa destacó que él siempre quiso ser famoso y que conoció a la actriz María Valenzuela.

"Hablé con María Valenzuela y le pregunté, me dijo que no fue novia, pero salió a tomar un café, a una cena y además a un recital de Ringo Star que fue cerca del Rosedal. Y le envió un ramo de rosas. No sé si fue pareja o novia, estaba con él, no creo que haya sido pareja o novia", contó el hermano de Alfa.

Y aseguró sobre la personalidad de Alfa: "No es violento. Estar ahí te debe saltar la térmica, más que mi hermano tiene 60 años y estar ahí con todos los pibes. Él lo que quería era ser famoso, lo disfruta".

Desesperado llanto de Daniela por culpa de Alfa en Gran Hermano 2022

Lo que había comenzado como una linda tarde de sol junto a la pileta terminó en llanto desconsolado para Daniela Celis tras un chiste, poco atinado, por parte de Walter Alfa Santiago.

La cuestión arrancó con el comentario que hizo Alfa luego de escuchar ruidos extraños provenientes del exterior.“Un grupo de terroristas nos vienen a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte”, dijo a modo de chiste.

Pero como el comentario le cayó pésimo, atónita, Daniela atinó a irse a su cuarto donde otros hermanitos la escucharon en su desahogo desconsolado.

“Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir ‘son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’. Y yo le contesté que no se jode con eso. Y yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”, alcanzó a decir llorando.

Como era de esperarse, no fue otro que Thiago -con quien tiene una química más que especial- quien trató de calmarla abrazándola y acariciándola.

Al rato, pudo verse a Alfa tratando de aclarar el asunto con la chica de La Reja. “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”, argumentó el más jugador más polémico de Gran Hermano 2022.