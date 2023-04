Alfa reveló a cuáles ex compañeros de Gran Hermano 2022 tiene bloqueados y los aniquiló: "Gente..."

Alfa fue durísimo con Juan Reverdito, Maxi Guidici, El Conejo Alexis Quiroga, Coti Romero y Juliana Díaz. Y explicó por qué no los quiere ver más en su vida.

"Dentro de la casa de Gran Hermano se ve lo mismo que ves acá, en la oficina, en los colegios... Hay gente buena, gente sana, gente hipócrita, gente basura. Gente que vale la pena, gente que no sirve para nada", lanzó categórico.

Embed

Luego de destacar a Romina, Camila y Julieta, Alfa fue muy duro con Juan, Maxi, El Conejo, Coti y Juliana: "Cuando salí de la casa, se vieron las mismas personalidades que se vieron dentro de la casa. La gente hipócrita, mentirosa y trepadora".

"Con Juan (Reverdito) tuviste un problema", le recordaron en el programa. Y él contestó: "Con Juan no tuve un problema, Juan no existe. Él me invitó a pelear, pero es un tipo que para mí no existe, se lo dije dentro de la casa".

Y siguió: "A Juan y a los dos cordobeses, y a las novias de los cordobeses, los tengo bloqueados, no me interesa ver nada de ellos".

Al final, contó que escuchó cómo ellos lo castigaban a escondidas y recordó un fuerte cruce que tuvo con Maxi en los pasillos de Telefe, donde estaba muy enojado.

"Me puse mal, yo nunca insulté a nadie. Y cuando me lo encuentro por el pasillo me lo encuentro al cordobés de frente. Me saqué mal, le dije de todo. Si lo agarraba a Maxi en ese momento de bronca le daba un tortazo que lo daba vuelta", sentenció.

alfa.jpg

Alfa de Gran Hermano 2022 recibió propuestas para meterse en política y confesó qué decidió

Walter Alfa Santiago reconoció que recibió propuestas para meterse en política después de su paso por el exitoso reality de Telefe. El hombre de 61 años estuvo en el ciclo que conduce Jonatan Viale por LN+, +Realidad, y explicó por qué no aceptó ningún cargo en política ante los sondeos que tuvo de distintos espacios políticos.

"Salí de Gran Hermano y me han ofrecido puestos políticos y a todo el mundo le dije que no. Me ofrecieron ser candidato para concejal, para ser candidato... De un montón de partidos", se sinceró Alfa.

A lo que el conductor le consultó: "¿No te vas a meter en política?". Y el ex participante de GH contestó firme: "No. Para estar en política creo que hay que ser idóneo, hay que saber".

"Yo tuve varias discusiones con Romina por política, yo le daba mi posición. Ella me decía que estaba orgullosa de los merenderos y yo le decía que estaría más orgulloso si a los padres de los hijos que iban a los merenderos les enseñabas a trabajar y producir para que coman en la casa y no en un merendero", reconoció Alfa.

Y cerró el tema: "Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en Gran Hermano, eso no me hace apto para tener un puesto político".