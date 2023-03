Alfa de Gran Hermano 2022 recibió propuestas para meterse en política y confesó qué decidió: "Hay que..."

"Salí de Gran Hermano y me han ofrecido puestos políticos y a todo el mundo le dije que no. Me ofrecieron ser candidato para concejal, para ser candidato... De un montón de partidos", se sinceró Alfa.

A lo que el conductor le consultó: "¿No te vas a meter en política?". Y el ex participante de GH contestó firme: "No. Para estar en política creo que hay que ser idóneo, hay que saber".

"Yo tuve varias discusiones con Romina (Uhrig) por política, yo le daba mi posición. Ella me decía que estaba orgullosa de los merenderos y yo le decía que estaría más orgulloso si a los padres de los hijos que iban a los merenderos les enseñabas a trabajar y producir para que coman en la casa y no en un merendero", reconoció Alfa.

Y cerró el tema: "Yo soy un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en Gran Hermano, eso no me hace apto para tener un puesto político".

El sorpresivo pedido de matrimonio de Alfa a Romina en Gran Hermano 2022: "Hay que darle un final feliz a esta novela"

En una esperada noche donde Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares celebraron su falsa boda dentro de la casa de Gran Hermano 2022 a días de la gran final de la competencia, Walter Alfa Santiago sorprendió a todos proponiéndole casamiento a Romina Uhrig, con quien había terminado peleado.

“De más está decir que durante cinco meses fuimos protagonistas de una novela increíble. Y todo el país, Uruguay, Chile y parte del mundo estuvo pendiente de esta nuestra novela”, deslizó frente a todos el hombre de las bandanas luego de que Santiago del Moro le diese el pie desde la pantalla.

“Entonces creo que, como todas las novelas, tenemos que brindar un final feliz. Y a pesar de muchos encontronazos, líos y problemas que hubo, vamos a terminar esta novela como todo el mundo quiere que termine. No te estoy cargando”, agregó Alfa mientras le mostraba las alianzas a una más que asombrada Romina, que no daba crédito a lo que oía.

Así, tras unos instantes de desconcierto por parte de la ex diputada, Uhrig terminó diciendo: “Pero es de mentira, sí acepto”, simbolizando de esta manera la reconciliación de la amistad de quienes llevaron adelante la casa más famosa de la televisión durante gran parte de la competencia.