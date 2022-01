¿Amigos o enemigos? Joaquín Levinton furioso con Ernestina Pais

“Tu amigo Levinton te llamó, y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar del domingo”, le dijo Santiago del Moro a la conductora. Pero ella se defendió asegurando “Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar”. Pero para ponerle más pimienta a la situación del Moro la pinchó: “Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”. Bastante molesta, pero sin perder el humor, Pais concluyó “No es así, quiere que todos laburemos por él”.

Embed

En tanto, tras la degustación del jurado de los platos de Ernestina Pais y sus compañeros (Barbie Vélez en reemplazo de Denise Dumas por la misma causa que Joaquín Levinton, Mica Viciconte, Paula 'peque' Pareto y Tomás Fonzi), se encontraron con una sorpresa más. Ellos mismos debían decidir cuál merecía subir al balcón y salvarse de la gala de eliminación del domingo. Claramente la conductora en ningún momento fue candidata a salvar el pescuezo del cantante, y por decisión unánime fue la yudoca quien pasó directamente a la siguiente ronda.

Así las cosas, habrá que ver qué pasa el domingo próximo para saber si Ernestina salva su honor y permite que Levinton siga adelante en el concurso de MasterChef Celebrity tras su recuperación.