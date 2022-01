Repechaje de Masterchef Celebrity: Dos figuras volvieron al programa de Santiago del Moro

Embed

Damián Betular fue el encargado de anunciar al primer afortunado que volvería al certamen, que sorpresivamente resultó ser Juariu. “¡Estoy feliz!”, dijo ella eufórica en el estudio. Y en el backstage agregó, filosa: “¿Escucharon mis compañeros? Vuelvo a Masterchef, cuidado”.

Y fue Donato De Santis quien dio el veredicto: “El otro delantal blanco de la prueba de hoy va a....¡Denise!”.

“¡Volví con mi torta rota, vamos todavía!”, expresó feliz la conductora en el detrás de cámara. Y agregó: “Sabor mató a estética ¿Vieron? Lo que importa es lo de adentro”.

José Luis Gioia está prendido fuego con Masterchef Celebrity: "¿Cuál es la soberbia en mí?"

En Jubilados Tv, el programa que conduce Andrea Falcone por América Tv, el actor José Luis Gioia dio algunos indicios de cómo terminó su relación con la producción y los jurados de Masterchef Celebrity.

"¿Cuál es la soberbia en mí? ¡Porque no soy un buen cocinero! Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres jurados a hacer monólogos al lado mío y yo los voy a calificar. Era la segunda vez que me decían soberbia, me lo había dicho Germán Martitegui, porque no le hice caso en algo que me dijo. No sé si fue distracción o soberbia. Yo lo miré y le dije que no soy soberbio", dijo José Luis Gioia sobre su salida del programa de cocina de Telefe.

Ayer comenzó el repechaje en Masterchef Celebrity y el conductor Santiago del Moro aclaró el motivo por el que José Luis Gioia no forma parte del programa.

“Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él”, afirmó Santiago.

En el ciclo Intrusos que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que la decisión de que Gioia no esté en el programa tiene que ver con que no hubo buena química ni buena onda entre él y los miembros del programa y decidieron "limpiarlo".