Ana Paula Dutil recordó su dura adicción al alcohol y contó cómo se encuentra hoy

"Hoy no estoy medicada. Se puede, tenés que hacer caso, la medicación me ayudó muchísimo", comentó la ex modelo.

Embed

Y sobre cómo comenzó su problema con la bebida, Ana Paula Dutil reconoció: "En 2001 con mi ex pareja nos fuimos a vivir afuera por trabajo de él y yo tenía dos hijos de otra gestión más chicos".

"Cosas que pasaron en el medio con mi ex ex mis hijos más grandes se terminaron quedando en Argentina y yo me fui, y ahí empezó todo", se sinceró la ex de Emanuel Ortega.

Y comentó sobre lo mal que la pasó: "No me levantaba de la cama, fui a ver una psiquiatra, y ahí te ayuda el trabajo y las amigas".

"Para mis hijos fue muy feo todo porque no entendían, los dos más chicos tuvieron que ser padres de su madre. Ellos están bien porque me ven bien", cerró con firmeza Dutil.

ana paula dutil 2.jpg

La categórica postura de Ana Paula Dutil frente a la relación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Este viernes la modelo Ana Paula Dutil habló en una nota con Socios del Espectáculo, El Trece, y llamó la atención por sus picantes declaraciones acerca del comienzo de la relación entre su ex pareja, Emanuel Ortega, y Julieta Prandi.

Lo cierto es que una ocasión, Prandi mencionó que cuando conoció al cantante su relación con Ana Paula estaba terminada hace ya dos años. Sin embargo, la modelo decidió dar su versión. “Emmanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así pero está todo más que bien”, sentenció.

“Es parte de la vida, ahí estuvo en juego mi ego diciendo 'qué rápido que me reemplazó'. Pero es parte de la vida, uno no elige cuando, ni donde, ni cómo ni, de quién. Hoy estoy muy bien con la relación con él y con Julieta, mis hijos la adoran”, sumó.

De todas formas, profundizó en lo que fue el comienzo de la relación y explicó: “La decisión de separarnos fue de a dos pero me pasó eso. Hoy entiendo que, alguien que decide con otra persona separarse, no le pasa nada cuando el otro se abre a una relación. Lo que pasa es que estuvimos 20 años juntos y en ese momento yo decía que rápido”.

“Me podría haber pasado a mí también, pero no me pasó. Cuando ellos se conocieron todavía vivíamos juntos, pero estábamos separados, igual no fueron dos años, fue mucho menos", aseguró algo picante.