Ana Paula Dutil reveló la principal razón de su separación de Emanuel Ortega

“Con Emanuel estuve 20 años, costó digerirlo más que nada (la separación). Y yo me sentía sola, era como volver a empezar y todo lo veía negro. Mis pensamientos eran muy oscuros", precisó Ana Paula.

Y remarcó: "Fue un desgaste de la pareja, yo lo quiero mucho a Emanuel y él también. Mis hijos en un momento decían: ya está, sepárense. Se desgastó la pareja, ya está".

Sobre la depresión que pasó hace unos años, recordó: “Lo único que quería era estar en la cama, dormir y para eso tomaba alcohol, se convirtió en una adicción y fui a grupos. En ese momento yo no sentía empatía, solo quería dormir”.

“Estuve internada porque era un peligro para mí misma, estuve tres semanas, pero eso fue peor. Yo no me bañaba, fue terrible lo que me pasó”, indicó Ana Paula Dutil, quien contó que una vez sus hijos la ayudaron a levantarse de la cama en medio de su cuadro depresivo y le cortaron el pelo en el baño, hecho que la marcó.

La dramática confesión de Ana Paula Dutil: depresión y alcohol

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega estuvieron más de veinte años en pareja y en 2018 se separaron, después de formar una familia con India y Bautista.

Lo cierto es que la ex esposa del cantante brindó una entrevista para Las pibas dicen, un programa de streaming por Blender, donde abrió su corazón y contó el dramático momento de depresión que pasó en su vida. El ciclo lo integran Andrea Rincón, Julieta Ortega, Fernanda Cohen y la propia Ana Paula Dutil.

En un adelanto de la entrevista que se verá, Dutil se refirió a un momento muy malo que pasó en su vida: “Yo no tenía ganas de nada, de nada, ni siquiera enojo tenía. ¿Y qué pasaba? Mis pensamientos eran muy oscuros, todos malos pensamientos”.

Y continuó en detalle: “Lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día. Tomaba, tomaba alcohol y dormía todo el día”.

Ana Paula contó que pasaba por un momento de profunda tristeza en su vida: “Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? Yo ya no quiero estar acá, pensaba, no quiero que los demás sufran por verme cómo estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada”.