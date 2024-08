La categórica postura de Ana Paula Dutil frente a la relación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

“Es parte de la vida, ahí estuvo en juego mi ego diciendo 'qué rápido que me reemplazó'. Pero es parte de la vida, uno no elige cuando, ni donde, ni cómo ni, de quién. Hoy estoy muy bien con la relación con él y con Julieta, mis hijos la adoran”, sumó.

De todas formas, profundizó en lo que fue el comienzo de la relación y explicó: “La decisión de separarnos fue de a dos pero me pasó eso. Hoy entiendo que, alguien que decide con otra persona separarse, no le pasa nada cuando el otro se abre a una relación. Lo que pasa es que estuvimos 20 años juntos y en ese momento yo decía que rápido”.

“Me podría haber pasado a mí también, pero no me pasó. Cuando ellos se conocieron todavía vivíamos juntos, pero estábamos separados, igual no fueron dos años, fue mucho menos", aseguró algo picante.

Julieta Prandi explicó por qué no se casa con Emanuel Ortega tras cuatro años en pareja

Julieta Prandi y Emanuel Ortega están juntos hace cuatro años y hace tres que ya conviven. En charla con Revista Gente, la modelo habló del gran presente que atraviesan juntos y explicó por qué no hay casamiento.

“A nivel personal, hoy estoy muy bien con mis hijos y convivo con Emanuel, el hombre que elijo desde hace cuatro años. Hemos armado una linda familia, un equipo, pero no desde los mandatos. Lo digo como una unión muy linda que se dio entre los dos”, explicó la madre de Rocco y Mateo.

“Mi relación de pareja es muy de cuidarnos entre nosotros, y eso se traslada a todos los integrantes de la familia”, comentó Julieta Prandi sobre la familia ensamblada que formaron con el cantante y los hijos de él, India y Bautista.

Sobre cómo nació el amor entre los dos, la actriz y modelo admitió: “A mí me resultó inevitable amar a Emanuel. No tuve opción. La sensación fue ‘apareció y ojalá salga bien’, y así fue. No sé si alguna vez te pasó esto de que te pase algo y querer contárselo a alguna persona. Bueno, él es esa persona. Si tengo un día gris, estando abrazada a él me calmo. Sus consejos son clarificadores. Somos muy parecidos en nuestra calma. Lo que me falta lo encuentro en él”.

Las primeras charlas se dieron a través de las redes sociales cuando Emanuel le comentó una foto que había subido ella en Cuba: “Era uno de esos mensajes que podría no haber visto nunca porque cayó en spam. Pero lo vi. Me pregunté si era él o un perfil fake. Empezamos a charlar sin ningún interés de hacer nada y a los tres días estábamos hablando por teléfono, y después comenzamos una especie de relación a distancia hasta que él vino acá. Era plena pandemia, Emanuel estaba en Estados Unidos… difícil”.

"No pensé que iba a pasar. Sin embargo, apareció Emanuel y me resultó imposible no creer y no enamorarme. Uno no elige en qué momento le va a suceder. Fue una hermosa sorpresa. Cuando nos conocimos en persona fue como si nos conociéramos de otro tiempo, de otra vida. Nunca dudé. Tuvimos que adaptarnos entre mis procesos judiciales, mi historia e hijos. Fue un paso a paso. Las parejas son la construcción del día a día. Y siempre fue importante el diálogo", se sinceró sobre cómo fueron los primeros encuentros y creciendo el amor.

Y ante la consulta si se casarían, Julieta Prandi comentó firme: "No nos significa tanto eso como el hecho de realmente elegirnos en la relación. No nos quita el sueño".

"Hace tres años que convivo con Emanuel. Creo que me llevo mejor con él desde que vivimos juntos que cuando cada uno estaba en su casa. En la convivencia no hay roces. Nos acompañamos más, aunque cada uno tiene su espacio. Es re lindo a la noche llegar, comer juntos y contarnos nuestras cosas. Y con nuestros hijos pasó lo mismo y de forma natural. Son chicos que lo adoran y él a ellos", finalizó sobre el gran presente que atraviesan como familia.