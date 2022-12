Analía Franchín tras el polémico comentario hacia Ariel de Gran Hermano 2022: "Yo como así de desaforada..."

Entonces Analía Franchín intervino en el debate televisivo preguntando "¿De qué le sirve si él come como el hipopótamo de Pumper Nic?", lo que inmediatamente generó todo tipo de reacciones en su contra donde hasta Luisito Zerda, ex Cuestión de Peso, habló de discriminación.

Ariel y Camila en la compra semanal de GH 2022.jpg Ariel Ansaldo y Camila Lattnzio fueron los encargados de la compra semanal de alimentos en Gran Hermano 2022.

Ante semejante revuelo, en diálogo con PrimiciasYa, Franchín aclaró los tantos. "Nunca hablé del cuerpo sino de la voracidad de comer, como lo digo de mí misma que hice varios cometarios en el programa que yo como así desaforada como el hipopótamo de Pumper Nic".

Al mismo tiempo, la periodista de Telefe recalcó que "también hemos dicho en su momento que Coti que es re flaca y Agustín que también es re flaco comen como enfermo voraz".

Por último, la analista de Gran Hermano aseguró sincera sobre su frase: "Entiendo que si lo tomaron así haya sonado horrible, pero nunca fue la intención de hablar del cuerpo". Todo aclarado entonces.

Analía Franchín El Debate GH 2002 con Brel y Ubfal.jpg Analía Franchín junto a Marisa Brel y Laura Ubfal en El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Luisito Zerda, ex Cuestión de Peso, cruzó a Analía Franchín

En una nota con PrimiciasYa, Luisito Zerda opinó sobre los polémicos dichos de Analía Franchín sobre Ariel Ansaldo, uno de los nuevos participantes de Gran Hermano 2022.

"Es muy desafortunado. No hay debate. Decirle 'gordo hipopótamo' es lo peor que te puede pasar. Es una bajeza de parte de una comunicadora como es ella", afirmó el ex Cuestión de Peso.

LUIS-ZERDA-ANALIA-FRANCHIN.jpg El ex Cuestión de peso, Luis Zerda, cuestionó los dichos de Analía Franchín sobre el comportamiento de Ariel Ansaldo dentro de Gran Hermano.

Zerda señaló que le llamó la atención que todos en el piso tomaron con humor esa frase: "Todos los que estaban con ella lo tomaron como chiste y se rieron". "A mí me tocó muy de cerca porque yo estoy peleando hace 10 años con la obesidad y sufrí discriminación. Es lamentable que un comunicador diga eso", añadió.

Al finalizar, Zerda sostuvo que le pareció raro que Santiago no hiciera ningún comentario. "Me extrañó que Santiago, siendo como es, no le haya dicho nada. Él debería haber tomado la posta. Los gordos somos personas, no somos animales. Comparar con un hipopótamo a un gordo no está bien", cerró.