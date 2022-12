Gran Hermano 2022: el fogoso reencuentro de Juliana con Maxi tras su vuelta en el repechaje

Juliana reingreso GH 2022.jpg El reingreso de Juliana Díaz a Gran Hermano 2022.

Así, cuando no se lo esperaban tan pronto, a los pocos minutos Juliana Díaz entró a la casa a los gritos para ir a abrazarse y besarse directamente con el hermanito que la conquistó desde el primer día. “No sabés todo lo que te extrañé”, alcanzaron a decirse mutuamente en medio del apasionado saludo tras varias semanas sin verse y frente a todos.

Claro que para el resto no todo está perdido. Todavía hay lugar para que regresen dos eliminados más de Gran Hermano 2022. Será entonces la semana próxima cuando el público, a través de su voto, elegirá entre Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila -La Tora- Villar, María Laura -Cata- Álvarez, Agustín Guardis o Daniela Celis.

La angustia de Daniela al ver lo que decía Thiago de ella en Gran Hermano 2022

La última eliminada del popular ciclo de Telefe, Daniela Celis, se mostró muy angustiada esta semana al ver en El Debate lo que decía Thiago sobre ella en charla con sus compañeros, dejando en claro que no tenía intenciones que la relación siga fuera de la casa y quería "seguir solo".

Al ver lo que decía Thiago, Daniela no pudo evitar angustiarse hasta las lágrimas: “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera”, dijo la morocha.

daniela.jpg A dos días de su eliminación, este miércoles Daniela Celis estuvo a punto de reingresar a Gran Hermano 2022 pero Alexis eligió a Juliana Díaz.

Y remarcó que nunca le dijo eso a ella en la cara: “Me decía que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo; no me decía que era pesada. Si él hubiera sido sincero desde un primero momento, yo no lo hubiese presionado tanto. De hecho, yo no sentía que él estaba presionado”.

"El primer mes y medio, Thiago estuvo atrás mío todo el tiempo. Me abrazaba, me buscaba, me decía piropos y quería que este con él. Y yo le decía ‘no, no, no’ por la diferencia de edad, porque se iba a ver feo y no quería cag… por una calentura”, recordó Daniela.