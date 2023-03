Anamá Ferreira habló tras acusarlo de discriminador a Fabián Cubero en un video con su hijo Luca: "La imagen es..."

Este video que subió la ex Combate a sus historias de Instagram motivó un fuerte repudio de Anamá Ferreira, quien acusó ese acto del ex deportista como discriminatorio.

Desde Twitter, la modelo compartió esa imagen y reflexionó al respecto, mencionando directamente a Poroto: “Hola lamento pero tengo que decir cuando se hacen cosas que no está bien y entonces hay que decir: Poroto Cubero te quiero pero no está bien que quieras asustar a tu hijito lindo con una máscara de un MONO! ¿Por qué te crees que un mono asusta? ¿Por que es negro y feo? Es discriminación".

En charla exclusiva con PrimiciasYa, Anamá Ferreira explicó su mensaje en Twitter sobre la imagen con la máscara de un mono de Fabián Cubero junto a su hijo Luca: "Yo le mandé un mensaje a Fabián Cubero porque lo conozco y siempre fue amable conmigo porque Indiana venía a estudiar conmigo modelo. Amo a Indiana, es divina, la quiero un montón. Entonces, nunca iba a hacer nada para quedar mal con ellos. Le mandé un mensaje por WhastApp y él me lo contestó".

"Hay un nuevo mundo, el mundo cambió, es otro y ha pasado a otro nivel. Hay muchísimas cosas que todo el mundo decía y hacía y no pasaba nada, que hoy en día ya no se puede hacer porque duele y ofende", explicó.

Y fundamentó: "Si esa foto saldría en Brasil estaría dentro de la ley de protección de los negros, si sale en Estados Unidos también. En Argentina también lo hay. Soy una estudiosa de los negros en Argentina, hay muchísima gente con descendentes de sangre negra pero que no tienen voz. Yo estoy en contra de la discriminación y yo tengo voz y puedo decir las cosas. Toda la gente que me dice que soy una bestia, que no hablo bien español, está bueno porque movilizaron para mirar la imagen. Mirás la imagen (de Cubero) y te transmite eso".

"La imagen es que quería asustar al chico con un mono negro y la imagen es que lo negro es feo, malo. La gente a mí me dice: Anamá, trabajé como una negra. ¿Y yo qué puedo decir? Trabajé como una blanca cualquiera. No se dice más eso. Todas esas expresiones ya no se pueden decir más porque hay un nuevo mundo. Ahora se habla mucho más del bullyng a las razas y minorías. En Brasil están muy atentos a todo eso", comentó la modelo.

Y remarcó: "A Fabián yo lo quiero y lo primero que hice fue hablarle. Estas expresiones ya no van. La imagen es un niño blanco mirando una máscara negra y esto se le va poniendo en la cabeza de los chicos. Cuando quieren menospreciar a un negro dicen: es un mono. Me lo dijo Adriana Aguirre a mí y yo me fui de un programa, sin ir más lejos".

"Hay que tener cuidado en todo lo que vos decís y expresas. Estoy atenta y lo marco esto. No necesito prensa, hace 48 años que laburo en Argentina, todo el mundo me conoce. Yo defiendo el color y cuando veo cosas así lo voy a marcar porque soy negra. Solamente un negro sabe lo que es ser discriminado y sufrir bullying porque tenés un color diferente de piel. No podés asustar a un niño blanco con la máscara de un mono, no está bien, lamento porque lo quiero un montón a Fabián y no es por él, es la expresión que yo veo", siguió profunda Anamá.

Y explicó al respecto: "No se puede decir más trabajo como un negro. Son expresiones que tiene que salir del inconsciente colectivo de la gente, hay que dejar de decir eso. No tengo ningún problema con Fabián y con Mica, los quiero, y amo a Indiana, pero la imagen que yo vi no me gustó por el color. Y tengo derecho a expresar lo que pienso. Ya hay un mundo nuevo y estamos luchando las minorías para salir a flote. No quiero que discrimen más a los chicos negros en el colegio, hay muchas cosas que pasan, es bullying es terrible. Soy una defensora de las minorías y acá estoy, péguenme lo que quieran".

"La gente no entiende y no quiere entender que el racismo está instalado en las estructuras sociales, que va desde jugar un juego inofensivo para asustar a un niño, hasta llamar a alguien negro de mierda. Diciéndome que no hablo bien el idioma también es discriminación y se olvidan que muchos abuelos llegaron a la Argentina de muchos países y todavía tienen tonada. Me critican a mí pero van a comer con la nona y la nona habla el castellano mal. Criticarme también es una manera de discriminar", finalizó.

