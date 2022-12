Andrés Nara fulminó a Mauro Icardi y confirmó la separación de Wanda Nara

“No conocía a mis nietas. Con Wanda ni bien nos vimos fue como si no hubiera pasado ni una hora. Estuvimos toda una vida juntos y yo siempre estuve al lado. Pasaron muchas cosas en el medio y nos pasa día a día”, indicó.

Y sobre su relación con Nora Colosimo, madre de sus dos hijas, explicó: “Con Nora estamos bien, nos mandamos mensajes y estuvimos juntos todos, lo que es muy raro. Estaba Zaira con los chicos, Wanda con los otros cinco”.

En tanto, Andrés sorprendió al confirmar la separación de Wanda con Mauro Icardi y fue categórico con el vínculo que tenía con el futbolista del Galatasaray de Turquía.

“Están separados. Nosotros estamos en un contexto complicado con Mauro. No tengo nada contra él, pero nunca nos llevamos. Mi afecto era con Maxi López y no tanto con él, pero no tengo nada contra él”, indicó Andrés Nara.

Y cerró: “Lo que me importa es ella y que los chicos estén bien. A ella la veo feliz, siempre fue muy segura. Las dos están muy bien. Son chicas muy seguras y siempre lo fueron”.

Mauro Icardi lo hizo de nuevo ¡Se metió en un vivo de Wanda Nara y le dijo de todo!

Vaya si Wanda Nara tuvo un viernes agitado. Después de sus actividades junto a sus hijos y de pasar por su local de cosméticos en el shopping del Abasto para charlar con la prensa y saludar a sus fans, por la noche se animó a un vivo de Instagram para aclarar algunas cuestiones. Pero desde Turquía se metió Mauro Icardi con picantísimos comentarios.

Así, mientras la rubia aclaraba una vez que está está separada del padre de sus hijas Francesca e Isabella, Icardi no dudó en comentar ante 34.500 usuario que seguían la transmisión "Muy ex pero me volvés loco a videollamadas", demostrando así que los dichos de Wanda Nara se contradicen con sus actos.

Claro que antes el futbolista ya había intervenido en el vivo de Wanda Nara. Si bien al aparecer mandó corazones, en determinado momento le reclamó "No te hagas la boluda" claramente sobre algún tema que lo incumbía.

La realidad es que la rubia pasó por varios temas durante la transmisión y, como de costumbre, de las consultas que le hacían en vivo respondió las que ella quiso. Pero recurrentemente se esmeró en hablar de su actual estado civil, por lo que Mauro Icardi volvió a la carga desde el teclado de su teléfono celular.

"Sos la tóxica número 1 o no @kennyspalacios?", sentenció Mauro mientras su asistente Kennys Palacios le avisaba por la misma vía que había llegado el avión a buscarlos, tratando de sacarla de esa engorrosa pelea virtual frente a tanta gente. Y como si eso fuese poco, Icardi la expuso una vez más al chicanearla irónico: "Dejá de aclarar tanto que oscurece".