Catalina Gorostidi acusó a Rodrigo De Paul de una supuesta infidelidad a Tini Stoessel: "Hay capturas"

Pero la tensión creció cuando decidió involucrar directamente a Tini Stoessel, pareja del mediocampista: “Tini, vos lo defenestraste a Yatra porque te metió los cuernos y De Paul anda mandando mensajitos a otras personas".

Sin dar marcha atrás, insistió con su versión: “Lo digo porque lo sé de primera fuente, le escribe a una amiga mía. Así que, De Paul, ojo. Hay captura de todo”.

En ese momento, Julieta Argenta tomó distancia de la acusación y aclaró que no tenía información que respaldara esos dichos. Sin embargo, Catalina mantuvo su postura: “Dejemos de cuidar a la gente, basta de infidelidad. Te amo, Tini, te amo".

Descolocado, el conductor intentó ordenar la situación y lanzó: “Le mandó mensajes a una ex GH. Voy a decirlo en potencial para que no me manden ninguna carta documento. De Paul le habría mandado a una ex GH mensajes por Instagram y esa ex GH le clavó el visto”.

En medio del debate, Agus Rey sumó con picardía: “También hablaste de Messi”. A lo que Catalina respondió sin dudar: “Se sabe todo chicos, se sabe todo”, antes de que el programa continuara con otros temas.

Como era de esperarse, el clip se difundió rápidamente en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con opiniones divididas. Mientras algunos se mostraron sorprendidos por la acusación, la mayoría puso en duda la veracidad de los dichos de Gorostidi, dejando abierto un nuevo capítulo de especulaciones en el mundo del espectáculo y el fútbol.

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Catalina Gorostidi habló sobre la difusión de chats con nutricionistas

Catalina Gorostidi rompió el silencio tras la viralización de supuestos chats en los que habría tenido un fuerte cruce con una nutricionista que intentó ofrecerle ayuda.

En diálogo con Ciudad Magazine, la exGran Hermano fue contundente al desmentir las versiones que circularon. Aseguró que no estaba enterada de los mensajes y apuntó directamente contra la cuenta Señorita Moskigna Fan, a la que acusó de tener un ensañamiento personal con ella.

En uno de ellos, la nutricionista en cuestión le ofrecía asistencia de manera desinteresada, preocupada por su delgadez, mientras que la respuesta atribuida a Catalina era extremadamente polémica: “Desubicada de mierda. Yo estoy muy saludable. Es poco ético lo que hacés. Con mi cuerpo no te metas. Si tanto sos nutricionista, primero preocupate por vos que bastante excedida estás”.

La panelista fue tajante al desmentir el contenido. “Es todo fake”, aseguró a los colegas de Ciudad. En su cuenta de X además había dejado en claro la misma postura: "Una vez más la obsesión de esta mina/hombre", "fake", enfatizó.