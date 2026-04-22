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Ángel de Brito reveló detalles sensibles sobre la salud de Mirtha Legrand: "No va..."

Ángel de Brito contó información sensible sobre la vuelta de Mirtha Legrand a La Noche de Mirtha, luego de que no pudiera grabar la semana anterior por un problema de salud. Enterate.

22 abr 2026, 22:15
Ángel de Brito reveló detalles sensibles sobre la salud de Mirtha Legrand: No va...
Ángel de Brito reveló detalles sensibles sobre la salud de Mirtha Legrand: No va...

Ángel de Brito reveló detalles sensibles sobre la salud de Mirtha Legrand: "No va..."

La salud de Mirtha Legrand volvió a complicarse y, una vez más, la obligó a suspender las grabaciones de los días viernes de La Noche de Mirtha (El Trece), que se emite los sábados.

La conductora, que venía atravesando un cuadro gripal, no logró recuperarse del todo y, por recomendación médica, decidió priorizar el descanso. En LAM (América TV) confirmaron esta información, luego de que en un primer momento se pusiera en duda su asistencia a las grabaciones.

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Todavía, los médicos no le dieron el permiso para grabar. No saben si la va a conducir Juana. Está con un poco de tos; los médicos le tienen miedo a los aires acondicionados del estudio", reveló Laura Ubfal en primera instancia.

Luego de que la panelista explicara los motivos detrás de la decisión, el conductor interrumpió para dar un último momento: Me acaban de escribir de Canal 13 para confirmarme que no va a grabar este viernes, y tal vez el próximo tampoco".

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Qué había dicho Mirtha Legrand sobre su problema de salud

En medio de la expectativa por su ausencia en la pantalla durante el sábado 18 de abril, Mirtha Legrand decidió hablar directamente con su público para aclarar su situación. Lejos de alimentar rumores, eligió transmitir calma y explicar que se trata de un cuadro leve.

A través de sus redes sociales, llevó tranquilidad con un mensaje breve y fiel a su estilo: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!. De esta manera, no solo desactivó las versiones que circulaban, sino que también dejó en claro su intención de regresar en los próximos días a La Noche de Mirtha (El Trece).

Tw de Mirtha

Según trascendió, la conductora no contó con la autorización de su médico para asistir a la grabación del programa, debido a un cuadro gripal leve que requería reposo. La decisión apuntó a evitar que se exigiera de más y favorecer una recuperación adecuada. En ese sentido, desde su entorno explicaron: “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”.

Aun así, su compromiso con el trabajo se mantuvo firme hasta último momento, ya que habría intentado cumplir con la grabación pese a las recomendaciones. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, detallaron. Incluso antes de su mensaje público, personas cercanas ya aseguraban que se encontraba de buen ánimo y enfocada en mejorar.

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