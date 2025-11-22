Ángel de Brito sorprendió al revelar los verdaderos planes laborales de Marcelo Tinelli para 2026

“Lamento pincharles el globo a todos. Marcelo Tinelli no va a ir a Uruguay, no va a ir a Chile. No va a volver a la televisión ni en Uruguay ni en Chile, más allá de que tengan intenciones de llevarlo”, aseguró De Brito.

Y ante el desconcierto de las angelitas, Ángel reveló las verdaderas intenciones del conductor televisivo: “Marcelo Tinelli quiere trabajar el año que viene en la televisión argentina”, confió.

“Que eso pase… bueno, eso es otro tema“, agregó inmediatamente el periodista de América TV dejando en claro qué es lo que pretende Marcelo para el año que viene en materia laboral, sobre todo después del escándalo familiar que puso en jaque su presente tanto a nivel laboral como personal.

Marcelo Tinelli (2) (1)

Cuál es el mensaje que Marcelo Tinelli le envió a su hija Juanita en medio del conflicto familiar

En los últimos días crecieron todo tipo de versiones sobre el vínculo actual entre Marcelo Tinelli y su hija menor, Juanita. Se llegó a decir que la joven había decidido bloquearlo y cortar todo contacto tras el controvertido posteo que expuso públicamente tensiones familiares, en medio de rumores que señalaban que sus hermanas también habrían tomado distancia de ella, alineándose con la postura de su papá.

Sin embargo, pese al delicado momento que atraviesa el conductor tanto a nivel personal como económico, Marcelo mantuvo su tradicional gesto de dedicarle un saludo por el cumpleaños a través de sus redes sociales. Nada de eso impidió que el productor televisivo volviera a expresarle su amor a su hija menor en una fecha tan significativa.

Marcelo compartió un video con imágenes de Juana desde su infancia hasta la actualidad, intercaladas con recuerdos juntos, dejando en claro que su afecto sigue intacto. Ese mensaje, cargado de nostalgia y emoción, provocó una reacción inesperada de su hija, que fue tomada por muchos como una señal de acercamiento en medio de las diferencias.

Embed

“Feliz cumple, hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo”, escribió Marcelo como primeras palabras en su publicación de Instagram dedicada a la joven modelo.

Más adelante, el conductor dejó atrás reproches y conflictos pasados y continuó: “Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida”.

Luego recordó anécdotas que reflejan cuánto la vio crecer: “Todavía te recuerdo muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”.

IG Marcelo Tinelli - mensaje cumpleaños Juanita Tinelli 1

Marcelo también compartió una frase que resume el presente emocional de la familia: “Hoy leía que ‘nunca se va del alma quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi Pebe”.

Lo que el animador no esperaba era la pronta respuesta de Juanita, que sorprendió al dejar abierta la posibilidad de recomponer el vínculo. La joven contestó: “Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo”.

Esa declaración emocionó a Marcelo Tinelli, quien volvió a responder con cariño a través de Instagram: “Te amo infinito, mi vida. Me emociona todo lo que me decís, mi amor”. De esta manera, quedó claro que entre ambos ya comenzó un proceso de acercamiento y sanación.