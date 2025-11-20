Nuevo problema para Marcelo Tinelli en medio del conflicto familiar: por qué lo rechazan de Nordelta

Embed

Según reveló Mendez, "Marcelo Tinelli, de algún lado tiene dinero y está buscando casa en Nordelta para alquilar", pero aseguró que "nadie le quiere alquilar".

"Tinelli tiene un presupuesto de 10 mil dólares para alquilar por mes, y ofrece pagar el año adelantado", detalló el periodista pero aseguró que "no le quieren alquilar".

Asimismo, agregó que otra opción aunque más no sea sería alquilar por una semana una propiedad amoblada y que tenga más de cuatro habitaciones, pero confirmó que "tampoco le quieren alquilar por una semana a Marcelo Tinelli en Nordelta".

Fue allí que sobre los motivos de la negativa de los propietarios del country de Tigre a recibir al conductor allí tendría que ver con que "no quieren tener problemas". La intención del empresario sería pasar las fiestas ya en el country, luego irse de vacaciones a Saint Barth para luego regresar y pasar el año allí, agregó Mendez.

Claro que en algún momento habría pensado en el Yacht pero "no quiere ir allí porque ahí está su ex mano derecha Gabriela Galaretto", a quien según aseguró el periodista Marcelo no querría cruzarse porque las cosas entre ellos no habría terminado de la mejor manera y hasta le habría quedado debiendo dinero.

Cuál fue la actitud de José María Listorti tras la renuncia de Marcelo Tinelli al stream de Carnaval

Después del anuncio de Marcelo Tinelli sobre su alejamiento del programa de streaming por cuestiones personales y familiares, José María Listorti tomó la palabra en Puro Show (El Trece) y compartió su mirada sobre la situación, dejando en claro cómo vivió los últimos días tras la inesperada decisión.

El humorista comenzó señalando que se enteró de la suspensión de la misma manera que el resto: sin aviso previo. "No sabía nada que se levantaba el programa. Yo quiero aclarar que yo no trabajo para Carnaval, simplemente le hice el favor y la 'gamba' cuando necesitó que yo lo reemplace", comentó, destacando que su presencia fue algo puntual y no parte de un vínculo laboral estable.

Cuando le preguntaron si había hablado con Tinelli desde que trascendió la novedad, fue directo y sin rodeos: "No, no lo jodo, por eso me llevo bien. No le chupo las medias como todos piensan, nada que ver", expresó. Además, recordó que hace más de tres años que no forma parte de su equipo de trabajo y que incluso rechazó varias propuestas en este tiempo. "El año pasado me propuso hacer el Cantando, le dije que no, me propuso este año hacer Carnaval y le dije que no", remarcó.

Listorti insistió en que su colaboración se debe únicamente a la buena relación y al agradecimiento por los años compartidos, pero sin subordinación personal. "Lo que hago lo hago porque tengo buena onda y en agradecimiento de todos los años que trabajamos juntos, pero no le chupo las medias y no digo lo que me dice, como muchos salieron a decir. No me dijo qué decir ahora, menos cuando trabajaba para él", sentenció.

Al hablar del tema económico, también fue transparente. Aseguró que nunca cobró por reemplazarlo y que lo hizo a modo de apoyo. "Yo no cobro, fue un favor, yo los favores no los cobro. Igual Fede (Hoppe) me dio una guita por haberlo reemplazado pero nunca se la pedí", contó, añadiendo que según lo que sabe, los pagos correspondientes a noviembre llegarían sin inconvenientes.

Sobre el comunicado con el que Tinelli anunció su pausa al frente del ciclo, Listorti reconoció que aún no lo había leído, aunque interpretó la situación con empatía. "Si eligió no hacer el programa es porque no debe estar pasándola bien, porque es muy difícil hacer un programa de ese estilo, tener que estar haciendo divertir cuando no la estás pasando bien", reflexionó, marcando la complejidad de sostener un programa en vivo cuando la realidad personal atraviesa un momento difícil.