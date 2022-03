Ángel de Brito sobre su salida del Trece: "Me complicaban la vida para que no haga tele"

-¿Cómo viviste el debut de LAM en América?

Es el primer programa en América, pero lo venimos haciendo hace mucho tiempo y sentí que fue un programa más. Si estaba toda la expectativa del debut, con todo lo nuevo que tenemos, tenemos una escenografía espectacular, muchos temas por esta semana pasó de todo. Y hay muchas cosas nuevas que iremos mostrando a medida que avancemos.

-¿Conforme con este nuevo equipo?

Estoy muy conforme con todo mi equipo, me encontré con muchos compañeros de América con los que trabajé hace mucho tiempo. Estamos todos más viejos, jaja. Me encanta el elenco que tengo y disfruté bastante el debut.

-Además de las consagradas como Yanina Latorre, Andrea Taboada y Pía Shaw, hay nuevas angelitas...

Así es. Ana y Nazarena habían venido de angelitas el año pasado y me gustaron mucho. Y las invité para que estén este año. Y a Estefi la llame el domingo porque quería tener seis como fue siempre. Por suerte me dijo que sí y me encanta, es re picante e impertinente, me gusta mucho. Está re aprobada como angelita, si viene de la escuela de Carmen, conmigo va a sobrevivir también.

-Había mucha expectativa con tu regreso tras tu sorpresiva salida del Trece...

Sí. En el primer programa no hubo tiempo para aclarar todo y yo terminé muy bien en el canal que estaba y después me empezaron a complicar la vida para que no haga tele. Por suerte América me hizo la mejor oferta de todas las que tuve, por eso decidí volver a este canal.

-¿Qué se viene en los próximos programas de LAM?

Este martes viene Dalma Maradona que la llamé de angelita y no pudo este año por el embarazo. Tenía ganas de estar en el programa y ella contará todo cuando venga. Tengo dos enigmáticos que aún no conté, tenemos mucho material más todo lo que surja en el día ya que estamos a la noche ahora.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primicias Ya (@primiciasya)

Rating: cuánto midió el debut de LAM en la pantalla de América TV

Tras su salida de la pantalla del Trece, el 31 de diciembre, Ángel de Brito y sus angelitas volvieron a la televisión, bajo la producción de Mandarina Contenidos, en la pantalla de América TV.

En su debut, el rating final fue de 3.7 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope, logrando ubicarse tercero en su franja. Le ganó a Bendita (El Nueve) que hizo 3.4 puntos.

El piso que le dejó América Noticias fue de 2.6 puntos, pero de inmediato, LAM subió a 3.8 puntos y tocó picos de 4.3 puntos.

Además, América TV quedó en tercer lugar en el podio de los canales: Telefe hizo 8.7 puntos, El Trece 6.5, América 2.4, El Nueve 2.3 y la TV Pública y Net TV empataron con 0.4 puntos.

Recordemos que LAM se emite de lunes a viernes a las 20 y que acompañan a Ángel de Brito: Yanina Latorre, Andrea Taboada, Pía Shaw, Ana Rosenfeld, Nazarena Vélez y Estefanía Berardi.