Ángela Leiva reveló cómo conoció a su nuevo novio Chelo Weidgandt: "Amor a primera vista"

No obstante, acto seguido reveló que el compañero de Messi ya la seguía desde hace tiempo. "Él ya me había hablado por Instagram, pero yo no me acordaba", confió visiblemente enamorada; así como también admitió que inevitablemente es una relación "a distancia" y confió que a pesar de qué él vive en Estados Unidos y ella tiene su carrera en Argentina, ambos se propusieron "reforzar" su amor a pesar de los kilómetros que hay entre ellos.

Asimismo, sobre si ya conoció a La Pulga, la cantante y actriz fue contundente. "Todavía no me lo presentó", deslizó entre risas para inmediatamente asegurar: "Marcelo es hermoso. Es la antítesis de todos los hombres que he tenido en mi vida. Es un pibe que tiene ángel, tiene algo muy especial".

"¿Te irías a vivir a Estados Unidos por él?", consultó entonces rápida de reflejos Laura Ubfal, lo que hizo que Leiva pensase varios segundos antes de dar una respuesta concreta.

"Lo hablamos. De hecho fui a verlo este tiempo", deslizó y explicó la situación que los atraviesa. "La verdad es que yo tengo mi carrera y él lo sabe y me apoya y le encanta. Y de hecho, él primero es mi fan. Me ha ido a ver a shows que yo no estaba enterada, al Luna Park por ejemplo, y obviamente no nos conocíamos, así que él disfruta mucho verme arriba del escenario y eso es lo que también valoro mucho de él porque me ha pasado de tener otras relaciones que no le copaba mucho", concluyó sincera descartando así ir a instalarse en el país del norte al menos por ahora.

Ángela Leiva - romance Weidgantd - captura Intrusos.jpg

La importante decisión que tomaron Ángela Leiva y Chelo Weigdandt luego de blanquear su romance

Hace unas semanas la cantante Ángela Leiva confirmó su romance con el ex jugador de Boca, Chelo Weigdandt, y luego de la presentación familiar, parece que dieron un importante paso juntos los primeros días de este 2025.

Para la confirmación de esta nueva relación, el futbolista compartió una tierna selfie ambos en sus historias de Instagram y escribió: “Hace 10 días conocí a esta gran mujer”.

Ángela Leiva y Chelo Weigdant tatuaje

De esta forma, los dos dejaron en claro que se trata de una historia de amor muy apasionada. Pero como si eso fuese poco, lo cierto es que habrían sellado su amor con un tatuaje en conjunto.

Desde la cuenta de Instagram Lo Más Popu, publicaron una foto de Ángela y Chelo donde se puede ver que los dos llevan el mismo tatuaje en el cuello con la forma de un corazón.