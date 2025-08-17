A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Bebé en camino

Rocío Marengo recordó el día que se enteró que estaba embarazada ¡en plena televisión!

Rocío Marengo detalló cómo se enteró de su embarazo con Eduardo Fort durante la participación en un programa de televisión, en un momento distendido y amigable.

17 ago 2025, 08:43
Rocío Marengo recordó el día que se enteró que estaba embarazada ¡en plena televisión!
Rocío Marengo recordó el día que se enteró que estaba embarazada ¡en plena televisión!
Rocío Marengo recordó el día que se enteró que estaba embarazada ¡en plena televisión!

Después de tanta lucha, Rocío Marengo atraviesa su primer embarazo junto a Eduardo Fort, y una de las particularidades de esta etapa fue la manera en que recibió la noticia: nada menos que en la mesa de Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale.

El 16 de agosto, tres meses después de aquella participación, volvió a la pantalla de El Trece como invitada de La noche de Mirtha, donde compartió mesa con Raúl Lavié, Silvia Fernández Barrio, Jey Mammón y Juan Gil Navarro. Allí, en medio de la conversación sobre el feliz presente que transita, recordó con lujo de detalle cómo vivió ese instante donde lo supo.

“La verdad que estamos muy felices, y me enteré en el programa de Juana”, contó, muy emocionada en la mesaza del sábado por la noche, que tiene como principal figura a Mirtha Legrand.

Luego reveló cómo supo la noticia: "Antes de venir al programa me fui a hacer el estudio de sangre. Mi médica me mandó un mensaje en pleno programa y me dijo ‘¿terminaste?’. Yo le respondí que sí, pero todavía estaba al aire. Me escribió: ‘Estás embarazada’”.

Embed

Cómo fue la lucha de Rocío Marengo para quedar embarazada

En junio de 2025, Rocío Marengo anunció que espera su primer hijo junto a Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort. La noticia despertó la emoción y alegría de sus seres queridos, y el 24 de ese mes, en LAM (América TV), compartió cómo fue el complejo camino que recorrió para lograr el embarazo.

"Fue duro, porque son muchos tropiezos, muchas piñas. Yo lo defino como piñas en la cara. Yo me di cuenta ahora, que estoy tan feliz, de que me empecé a entristecer. Yo no era la misma", comenzó diciendo Marengo.

Durante la entrevista, Ángel de Brito quiso saber más detalles y le preguntó: "¿Fueron muchos años de buscar?". A lo que Rocío respondió: "Cinco años. Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo", explicó la vedette, y luego agregó: "Con el tratamiento me aferré mucho a la fe".

Conmovida por el presente que atraviesa, Marengo reflexionó: "Hoy que lo pasamos y ya con este final tan feliz, digo 'menos mal'. No fue lo que yo pensaba. El tratamiento es ir mil veces, hacerte ecografías, recibir medicación".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Rocío Marengo Eduardo Fort Mirtha Legrand

Lo más visto