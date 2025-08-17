Rocío Marengo recordó el día que se enteró que estaba embarazada ¡en plena televisión!

Embed

Cómo fue la lucha de Rocío Marengo para quedar embarazada

En junio de 2025, Rocío Marengo anunció que espera su primer hijo junto a Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort. La noticia despertó la emoción y alegría de sus seres queridos, y el 24 de ese mes, en LAM (América TV), compartió cómo fue el complejo camino que recorrió para lograr el embarazo.

"Fue duro, porque son muchos tropiezos, muchas piñas. Yo lo defino como piñas en la cara. Yo me di cuenta ahora, que estoy tan feliz, de que me empecé a entristecer. Yo no era la misma", comenzó diciendo Marengo.

Durante la entrevista, Ángel de Brito quiso saber más detalles y le preguntó: "¿Fueron muchos años de buscar?". A lo que Rocío respondió: "Cinco años. Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo", explicó la vedette, y luego agregó: "Con el tratamiento me aferré mucho a la fe".

Conmovida por el presente que atraviesa, Marengo reflexionó: "Hoy que lo pasamos y ya con este final tan feliz, digo 'menos mal'. No fue lo que yo pensaba. El tratamiento es ir mil veces, hacerte ecografías, recibir medicación".