El ex Gran Hermano Javier Maillo fue absuelto tras una grave denuncia y contó la dura historia: "Hostigamiento constante"

Y recordó sobre esa relación: "Nos encontramos en hoteles y la última en la casa de ella, que no me gustó porque me presentó a la familia como el novio y yo no quería una relación formal".

"Esta persona empezó a ponerse insistente y fue escalando hasta insultarme y amenazarme que me iba a arruinar el trabajo y se puso en contacto con gente de mi entorno diciéndoles que era mala persona", comentó Maillo.

Y siguió su relato: "En 2015 la denuncié dos veces por las amenazas que hacía contra mi hija y contra mí y en 2017 ella me pide que le done esperma para quedar embarazada y obviamente me niego. Era un hostigamiento constante".

"En 2018 me manda una carta documento exigiéndome el pago de dinero por no haber querido donar el esperma. Y en 2018 me entero por la policía que viene a mi casa que hay una denuncia de violencia de género en mi contra", concluyó el ex Gran Hermano sobre cómo se enteró de la grave denuncia en su contra por la que luchó varios años para demostrar su inocencia.

La respuesta judicial de Javier Maillo tras ser absuelto

El abogado de Javier Maillo, Julián Peña Balbo, comentó también en el programa que conduce Sergio Lapegüe que el día en que la mujer denuncia abuso y agresiones su cliente no estaba en ese lugar y se pudo comprobar.

"Javier presenta las pruebas del GPS del celular porque Javier estaba en Santa Fe el día que ella denuncia. Hubo contradicciones en los dichos de la denunciante: en febrero de ese año le pidió que fuera el padre de su hijo y, pocos días después, lo denunció por lesiones y abuso", indicó el letrado, quien además contó que ya se inició una denuncia penal por falsa denuncia contra esta persona y el próximo 20 de agosto será la ratificación ante la fiscalía.

Javier Maillo nació en 1977 en la ciudad de Santa Fe y se hizo conocido en todo el país a partir de su participación en 2007 en la quinta edición del reality Gran Hermano.