El último e inolvidable paso de Alberto Martín junto a Carmen Barbieri en televisión: "Te amo mucho..."

En 2023, la relación entre ambos tuvo un momento inesperado en Mañanísima (eltrece). el actor, con ayuda de la producción, sorprendió a Barbieri con una propuesta de matrimonio en vivo. “Es un compromiso de los dos, de pensar en nosotros, no me hagas tirar a mí solo del carro”, dijo entre risas, segundos después de entregarle el anillo. Emocionada, Carmen aceptó la joya y expresó: “Es mi amigo desde hace tanto tiempo, te quiero tanto a vos y a tu familia. Tu hija me dice mamá. Somos familia”.

Al notar que Martín también estaba conmovido, Barbieri le dijo: “No te pongas a llorar”. El actor, tratando de justificarse, respondió: “Los viejos lloran”. Para no incomodarla, Alberto le sugirió que se tomara el tiempo necesario para reflexionar. “Que la gente mande mensajitos y diga lo qué opina. Que cuentan cómo tendría que seguir esta historia”, concluyó Carmen.

Otro divertido intercambio entre el actor y la conductora ocurrió el Día de los Enamorados. “Pensé que esto era para las chicas, pero acá me mandan: ‘Te amo mucho, feliz San Valentín’. Acá no dice de quién es”, comenzó Carmen al tomar una bolsa con un moño rojo. Al abrirla, Barbieri encontró un peluche y exclamó: “El corazoncito”. Acto seguido, su compañera Estefi Berardi aclaró con ternura: “Carmen, lo manda Alberto Martín”.

Al revisar cada uno de los obsequios dentro de la bolsa, la conductora comentó: “Estará celoso con lo de Nito, porque sabe que amo a Nito, pero yo te amo mucho Alberto. Mandó champagne, bombones, y una carta que dice: ‘Te amo, tu hombre’”.

Asi fue la despedida de Carmen Barbieri a Alberto Martín

Carmen Barbieri expresó su profundo dolor al enterarse del fallecimiento de Alberto Martín, a quien no solo consideraba un colega sino también un amigo de toda la vida, con quien compartía bromas sobre su relación. La conductora lo recordó en las redes sociales con gran cariño, destacando la cercanía que los unía tanto dentro como fuera de la pantalla.

Como mencionamos, su última aparición televisiva fue precisamente en el programa de Barbieri, donde mostró el mismo carisma que lo acompañó a lo largo de su carrera, esta vez inmerso en el universo culinario.

En su cuenta de Instagram, la vedette compartió varias fotos junto a Alberto Martín, mostrando momentos de risas y complicidad, y escribió: "Ahora si descansa en paz mi querido Alberto Martín. Te voy a extrañar mucho. Siempre en mi".

Mensaje de Carmen Barbieri a Alberto Martín

Antes de la publicación, se había expresado con los colegas de TN Show: "Gran tristeza. Mi corazón está roto", dijo con profundo dolor. Desde PrimiciasYa también nos comunicamos con Barbieri y, al referirse a la noticia del fallecimiento, acompañó su mensaje con dos emojis: el del angelito y el de las manos en posición de súplica.