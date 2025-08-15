La conmovedora historia familiar de Maximiliano en Trato Hecho y su sueño de "La pastacleta"

Lo cierto es que los 20 millones equivalían a un año y medio del sueldo promedio de Maxi. Él necesitaba 8 millones y medio para su "Pastacleta". Le tocó el maletín 19, que tenía sólo $10.000, y tras ir abriendo al azar el resto de los maletines, en la quinta oferta la banca le ofreció $527.000.

De esta manera, jugándose a todo o nada, el participante hizo una contraoferta por $600.000 y la banca se la aceptó, lo que resultó una alegría absoluta al descubrir que de haberse quedado con su maletín se habría ido con una cifra muchísimo menor.

Maxi necesita la plata para hacer la pastacleta - Trato Hecho

Así fue el exitoso debut de Trato Hecho con Santi Maratea en la pantalla de América TV

A comienzos de esta semana América TV presentó el regreso de Trato Hecho, el popular formato internacional, con la conducción de Santiago Maratea, quien realizó su debut televisivo al frente del ciclo.

El programa cuenta con 24 participantes, cada uno con un maletín que oculta un monto de dinero. En cada emisión, un sorteo en vivo define quién jugará, mientras que los demás regresan al día siguiente. El lugar del participante que ya jugó se cubre con un nuevo concursante.

“Este es el programa que más plata entrega en la televisión argentina y también debe ser el más fácil: no hay que responder preguntas ni hacer pruebas físicas, solo tener intuición, un poco de suerte y saber cuándo parar. Ahí puedo ayudarlos yo con la mente fría”, expresó Maratea al iniciar el ciclo.

El conductor explicó que los maletines contienen sumas que van desde $100 hasta $20 millones. El participante elegido va abriendo maletines para descubrir los montos que no tiene en el suyo y así deducir cuánto podría contener el que le tocó. En ese proceso, negocia con “la banca”, cuyo objetivo —aclaró Maratea— “es que el jugador se vaya a casa con la menor cantidad de plata posible”.

El primer participante fue Ian, un joven de 23 años de Villa Lugano, quien contó que sueña con invertir en un negocio junto a su madre y que con $5 millones estaría satisfecho. Tras abrir cinco maletines, recibió su primera oferta de la banca: $1.100.000, que rechazó. La segunda propuesta fue de $1.320.000, pero Ian volvió a decir que no.

En la última instancia, la banca ofreció $10.300.000. A pesar del tentador monto, Ian decidió seguir adelante y abrir su maletín, que contenía $7.500.000. Aunque fue menos que la alternativa de $15 millones, el participante celebró emocionado junto a sus seres queridos.