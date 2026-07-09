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Anna del Boca habló de las lágrimas de Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano: "Fuerte"

Anna del Boca se refirió a la angustia de su madre Andrea del Boca en la previa a tomar la decisión de retirarse de la casa de Gran Hermano.

9 jul 2026, 10:40
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Anna del Boca habló de las lágrimas de Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano: Fuerte

Anna del Boca habló de las lágrimas de Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano: "Fuerte"

Anna del Boca habló de las lágrimas de Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano: Fuerte

Anna del Boca habló de las lágrimas de Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano: "Fuerte"

Andrea del Boca abandonó el miércoles la casa de Gran Hermano (Telefe) a raíz de un delicado problema de salud que atraviesa su madre Ana María.

La actriz decidió despedirse de sus compañeros entre lágrimas: "Entre por un desafío personal pero la condición fue que mi mamá estuviese bien y si me necesita tengo que estar a su lado", contó.

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Lo cierto es que antes de su madre se retirara del reality, Anna del Boca habló en el streaming La Jugada y se emocionó al explicar el motivo de las emociones de su madre dentro de la casa.

"El televidente ve y no termina de cerrar la historia", le comentó Mica Viciconte. Y ahí la hija de la actriz puso en contexto lo que le siente la artista al estar allí: "Ese es el estudio donde por última vez trabajó mi abuelo. Entonces, es como que todo tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Telefe ha significado muchísimo para mi familia, para nuestro apellido".

"Ahí es donde se grabó esto de hecho cuando yo fui a busca la valija para mí bajar ahí es que me vienen todos los recuerdos”, recordó la joven con profunda emoción.

Anna del Boca explicó la emoción de su madre en la casa de Gran Hermano

Anna del Boca se sinceró entre lágrimas al hablar del llanto de su madre Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano por decisión propia por un delicado motivo familiar.

“O sea, llegaba del colegio y estudiaba toda la letra en el auto. Llegaba y me comía el sanguchito de jamón y queso como todos los días. Era con todos los productores y los técnicos... Es fuerte”, reconoció.

“Las charlas el año pasado de que ella se meta en esto, de cerrar ciclos, de no solo abrir puertas, pero también cerrar algunas y cerrar heridas", agregó sobre las conversaciones con su mamá antes de tomar la decisión de entrar en la famosa casa.

"Por eso el reingreso yo lo veo de una manera distinta, porque yo sé contextualizar absolutamente todo con ella, porque sé, soy testigo de todo lo que pasó. Yo creo que día a día lo sana y espero también como hija que lo siga sanando. No me gusta que se eche la culpa de esto tampoco, no creo que tenga que pedir perdón”, concluyó.

     

 

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