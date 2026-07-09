Anna del Boca habló de las lágrimas de Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano: "Fuerte"

"Ahí es donde se grabó esto de hecho cuando yo fui a busca la valija para mí bajar ahí es que me vienen todos los recuerdos”, recordó la joven con profunda emoción.

Anna del Boca explicó la emoción de su madre en la casa de Gran Hermano

Anna del Boca se sinceró entre lágrimas al hablar del llanto de su madre Andrea del Boca antes de irse de Gran Hermano por decisión propia por un delicado motivo familiar.

“O sea, llegaba del colegio y estudiaba toda la letra en el auto. Llegaba y me comía el sanguchito de jamón y queso como todos los días. Era con todos los productores y los técnicos... Es fuerte”, reconoció.

“Las charlas el año pasado de que ella se meta en esto, de cerrar ciclos, de no solo abrir puertas, pero también cerrar algunas y cerrar heridas", agregó sobre las conversaciones con su mamá antes de tomar la decisión de entrar en la famosa casa.

"Por eso el reingreso yo lo veo de una manera distinta, porque yo sé contextualizar absolutamente todo con ella, porque sé, soy testigo de todo lo que pasó. Yo creo que día a día lo sana y espero también como hija que lo siga sanando. No me gusta que se eche la culpa de esto tampoco, no creo que tenga que pedir perdón”, concluyó.