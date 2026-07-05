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Salió a la luz la última foto que le sacaron al Indio Solari horas antes de morir

A un mes de su muerte, la esposa y el hijo del Indio Solari compartieron una emotiva imagen inédita tomada pocas horas antes de su fallecimiento.

5 jul 2026, 15:34
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Salió a la luz la última foto que le sacaron al Indio Solari horas antes de morir

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A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió una imagen inédita tomada apenas unas horas antes de su fallecimiento. La publicación, realizada por su esposa, Virginia “Viru” Mones Ruiz, y su hijo Bruno, emocionó profundamente a sus seguidores, que colmaron las redes sociales con mensajes de cariño y despedida para el histórico músico.

La fotografía fue publicada en la cuenta oficial del cantante y muestra al Indio caminando por el jardín de su casa de Parque Leloir durante la tarde del 4 de junio. Vestía un tapado negro, un pantalón bordó y llevaba puestos unos anteojos de sol, en una postal cotidiana que hoy adquiere un enorme valor sentimental.

Junto a la imagen, Viru y Bruno escribieron un breve pero sentido mensaje: “Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito”, firmado simplemente con las iniciales “V y B”, en referencia a ambos.

El posteo también incluyó una segunda fotografía captada por Gastón Daus, amigo y colaborador del artista durante casi treinta años, como parte del homenaje familiar.

Qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari

La publicación reavivó el recuerdo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y generó una inmediata reacción entre sus fanáticos, que destacaron su legado artístico y el cariño que sigue despertando.

De acuerdo con la autopsia difundida por la Fiscalía de Morón, el Indio Solari sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda de Parque Leloir. El informe forense descartó que la causa de muerte hubiera sido un ahogamiento.

Según la investigación, fue su cuidadora quien lo encontró dentro de la pileta y, junto con su esposa, lo sacó del agua antes de dar aviso al servicio de emergencias. Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, los médicos no lograron salvarle la vida.

     

 

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