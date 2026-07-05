Salió a la luz la última foto que le sacaron al Indio Solari horas antes de morir

Qué se sabe sobre la muerte del Indio Solari

La publicación reavivó el recuerdo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y generó una inmediata reacción entre sus fanáticos, que destacaron su legado artístico y el cariño que sigue despertando.

De acuerdo con la autopsia difundida por la Fiscalía de Morón, el Indio Solari sufrió un ACV hemorrágico mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda de Parque Leloir. El informe forense descartó que la causa de muerte hubiera sido un ahogamiento.

Según la investigación, fue su cuidadora quien lo encontró dentro de la pileta y, junto con su esposa, lo sacó del agua antes de dar aviso al servicio de emergencias. Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, los médicos no lograron salvarle la vida.