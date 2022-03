Antonio Laje: "Intoxican la democracia gobernando mal, no a través de las redes"

"¿Qué país está viendo el Gobierno para que sus funcionarios estén dedicados a esto? A la democracia se la está intoxicando desde la propia gestión cuando vos tenés un país con el 40 por ciento de pobres, cuando tenés niveles de inseguridad brutales, cuando tenés una inflación del 60 por ciento... ¿Querés algo más de intoxicación del sistema democrático que gobernar mal como se viene gobernando a lo largo de los años? Eso es intoxicar la democracia", argumentó el conductor.

Y siguió: "Si ustedes quieren luchar contra la intoxicación del sistema democrático empiecen a gobernar bien. Y en la medida que gobiernen bien van a ver como las redes les importa nada, porque a la gente le va a importar nada. Dejen las redes para otra cosa, utilicen su tiempo para tratar de sacar la Argentina adelante, que está destruida. Esto no tiene un ápice de sentido común. Se te está incendiando la Argentina y en serio estás pensando en cómo regular el uso de las redes sociales".

"Si vos me dijeras que la Argentina está en otro nivel, pero es un país quebrado socialmente. Qué país no están viendo para hacer un planteo semejante? Se intoxica a la democracia gobernando mal, porque dejas en deuda a todo el sistema de gobierno con la gente. Intoxican la democracia gobernando mal, no a través de las redes. No es la función de un gobierno regular las redes y en un país que está explotando por los aires", manifestó Antonio Laje.

Y cerró: "Te demuestra que el Gobierno está completamente perdido, no tiene rumbo, no sabe dónde ir. En serio, es de no creer, están viendo otro país. Salgan a la calle muchachos, hablen con la gente, vean lo que es vivir en la Argentina, recorran el país, no se queden solamente en Puerto Madero, salgan".

Antonio Laje: "Terminemos con la Argentina de vagos, ¡basta!"

Antonio Laje se mostró indignado este lunes en Buenos días América por el volumen de dinero que destina el Estado a diario para solventar los planes sociales a gente que no trabaja. Fue luego de ver las cifras que representan en lo económico para el país el pago de dichos planes.

"El que recibe el plan tiene la obligación de trabajar también a cambio de plan. El problema no es la cantidad de planes, es que a cambio no hay nada. Entonces se termina convirtiendo el plan social en una herramienta de captación de votos o política que después se traduce o no en votos", precisó Antonio Laje.

"Cuando yo digo: basta de vagos, es basta de planes sociales a gente que no hace nada y que no corresponde que reciban un plan social. Con todo lo que hay para hacer en la Argentina, lo menos que hay que hacer es ponerlos a trabajar, básicamente es eso", añadió el periodista.

Y amplió: "Los que reciben un plan que pagamos nosotros con nuestro impuestos por lo menos que trabajen. ¡Pónganlos a trabajar! Esto es lo que te genera tanto enojo. Los que distribuyen estos planes son organizaciones sociales cuyos líderes están dentro del Gobierno. Es decir: yo soy el funcionario a cargo de repartir planes sociales y a su vez tengo organizaciones sociales. Es todo un enorme negocio".

"Tenemos que terminar con la argentina de vagos, ¡basta! ¡Basta de tanto vago! El Estado tiene que auxiliar a aquella gente que lo necesita, sí, pero además tiene que auxiliar con preparación y trabajo a cambio. No puede regalar nuestro dinero, es no es auxiliar", fundamentó el conductor.

Y cerró: "Terminemos con la Argentina de vagos, vayamos a la gente que lo necesita, pero que a cambio hace falta mucho laburo en la Argentina, nadie hace nada. La Argentina es un descontrol de cuentas para nada, es una locura. No solo aumentaste los planes sino la enorme cantidad de gente que los recibe por no hacer nada. Hay muy poca gente que recibe planes y trabaja, hace algo a cambio. El resto, en serio, estamos financiando vagos, no hay país viable de esta manera".