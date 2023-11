Aparecieron fotos eróticas de La Chabona que revolucionaron las redes

“Siempre rocha al mejor estilo. Siempre marcando tendencias y territorios en todas partes. Me amo a mí misma tal cual soy. Mi marca registrada siempre. Chabona hay una sola e imitaciones miles. Los amo a todas mis vagancias del barrio”, escribió en la descripción de la publicación.

image.png

Hace unos días, La Chabona fue noticia por un impactante tatuaje que se hizo en el rostro: un rifle modelo AK 47, calibre 7,62 mm. "Miren mis vagancias del barrio, para el mundo pintó tattoo nuevo en mi cara, al mejor estilo”, expresó.

En los comentarios, la influencer recibió todo tipo de opiniones, aquellos que aprobaron la decisión y quienes la criticaron. De todos modos, enseguida aclaró que era un tatuaje temporal. "Amo todas mis relocuras y siempre haciéndome lo que nadie tiene. Mi estilo es único y mi marca es registrada. Me encantan los tatuajes, porque cada uno tiene su significado”, manifestó.

image.png

La dura historia de La Chabona

En una entrevista con Tomás Dente en Vino para vos, La Chabona abrió su corazón y contó su dura historia de vida.

La Chabona contó con mucha crudeza cuando en 2013 perdió un embarazo de seis meses tras un accidente de tránsito e intentó quitarse la vida.

"Fue en 2013, yo estaba embarazada de seis meses, tenía 20 años. Es re feo. La pérdida de un hijo es lo peor que te puede pasar", indicó la influencer.

Y agregó: "Era mi primer hijo y me quise matar, me encerraba en mi pieza y me cortaba los brazos. Me gatillé con un fierro y no salieron los tiros. Me quería ir con él, no me importaba nada", enfatizó.

Sobre aquel dramático momento que pasó cuando tenía 20 años explicó: "La muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar. Iba a buscar una torta, iba con un chabón, y desgraciadamente me chocó un auto. Fue en San Pedro y me trasladaron a Pergamino. Ni vergüenza ni nada compa de las cicatrices".

"Son los golpes de la vida. A mí me encantan las cicatrices, es mi cuerpo, y las amo porque es por mi hijo", aseguró.