Aparecieron fotos hot de Danelik de Gran Hermano que generaron polémica en las redes

danelik 1

danelik 2

Cómo era Danelik de Gran Hermano antes de realizar su transición

La edición 2026 de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) reúne a un grupo variado de participantes que llegan con historias personales muy distintas y que prometen darle a la convivencia un aire de diversidad, desafíos y sueños por cumplir.

Entre ellos se encuentra Danelik, nacida en Juan Bautista Alberdi, que logró construir una comunidad de más de cinco millones de seguidores en TikTok. Allí comparte desde momentos íntimos hasta producciones más elaboradas, y ahora busca trasladar esa popularidad al terreno de la música y la televisión, aprovechando la vidriera que le ofrece el reality más visto del país.

Uno de los aspectos más comentados de su recorrido tiene que ver con su transformación corporal, un proceso que decidió mostrar sin secretos a través de las redes. En 2024 se sometió a una cirugía estética para estilizar su figura y marcar la cintura.

Lejos de ocultarlo, registró cada etapa en TikTok: desde las imágenes previas a la intervención hasta los días de recuperación, mostrando el uso de fajas, placas abdominales y hablando con sinceridad sobre las molestias y la inflamación. También se realizó cirugías mamarias, parte de su afirmación de identidad como mujer trans. En distintos contenidos habló de la ansiedad previa a las operaciones y del apoyo constante de su familia.

La evolución es notoria si se comparan sus primeros videos caseros, grabados con una estética sencilla, con la imagen actual que refleja un crecimiento personal y profesional. Ese cambio físico fue acompañado por el desarrollo de una identidad más definida y por la consolidación de una marca personal que hoy busca expandirse en nuevos escenarios.