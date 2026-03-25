La tajante opinión de Moria Casán al analizar la feroz pelea de Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Zorrita"

En ese contexto, Moria lanzó su particular mirada del conflicto en La mañana con Moria (El Trece). “Acá aparece una nueva ‘zorrita’ en el firmamento estelar que sería Emilia”, disparó sin filtros la conductora.

Y luego contextualizó ese concepto que ella misma instaló varios años atrás al decirle así a otra famosa: “El término zorrita lo inauguré yo cuando se lo dije a Laurita Fernández hace como diez años atrás", comentó la One.

"Otra vez se me copian y todo el mundo dice lo mismo que dije hace diez años. Me impresiona mi fama y mi vanguardia. Por zorrita eso lo dije en el Bailando, hay que buscar otros términos", concluyó Moria Casán.

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Moria Casán enojadísima con una famosa actriz tras un incómodo momento en el teatro

Moria Casán se refirió al tenso episodio que vivió en el teatro con una actriz que vio la función y luego se acercó a la zona de camarines diciéndole algo que no le gustó para nada.

"En el ambiente nuestro hay una cosa de celo e hipocresía muy importante", comentó Miguel Del Sel de visita en el programa con los Midachi, lo que dio pie a que la conductora de La mañana con Moria (El Trece) a que explique esa situación con una famosa actriz que le molestó mucho.

"El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género, voy a decirlo porque me quedó acá (señalando su garganta). El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y darnos lecciones como de dirección", comenzó la One.

Y remarcó muy enojada: "Me pareció tan desubicada. Me pareció el celo y la invidia. Yo le pregunté ´¿en qué estás trabajando?´ y me contestó que en nada. Entonces le dije ´tendrías que dirigir, se te notan las ganas´. Un odio. No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas".

"Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, darme una ducha y secarme con tranquilidad. Y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra. Si no te gustó, decilo o no vaya a saludar, pero no empezar a decir las cosass que tendría que hacer. Pesada, desubicada, hincha pelot.., mala, envidiosa, resentida", cerró indignada.