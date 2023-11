Apareció el papá de Fátima Florez y habló del romance de su hija con Javier Milei: "Personalmente..."

Oscar Florez, papá de Fátima Florez - Personalmente no conozco a Milei -Socios del espectáculo.jpg

En diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), hace un tiempo Oscar había asegurado que el crecimiento de su hija "no tiene techo", por lo que trata de acompañarla siempre que puede. Pero claro que las declaraciones más picantes, estuvieron referidas a la relación de Fátima con el flamante presidente electo por el 55% de los argentinos.

“Yo la veo muy contenta a Fátima, realmente la veo contenta. No lo conozco personalmente. Nunca me la imaginé como primera dama, indudablemente no. Es algo difícil de soñar, si se da esa situación, seguramente estará feliz”, había asegurado el padre de la artista días antes del balotaje admitiendo que aún no tuvo contacto personal con su yerno, quien el 10 de diciembre asumirá la presidencia de Argentina por el período 2023 -2027.

Embed

La importante decisión que tomó Fátima Florez sobre su futuro con Javier Milei

El libertario Javier Milei triunfó en el balotaje de este domingo contra Sergio Massa y se convirtió en el presidente electo de la Argentina, tras obtener el 55,76 por ciento de los votos. Ahora, el economista deberá mudarse a la Quinta de Olivos y su pareja, Fátima Florez, también lo haría.

Hace un mes, la comediante había dicho que no iba a mudarse a Olivos. El conductor Ángel de Brito había confirmado, en aquel momento, que la imitadora iba a hacer su temporada en Mar del Plata. “La temporada se va a hacer pase lo que pase”, había revelado, y había remarcado que “Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos”. “No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en el departamento que ocupa actualmente”, había detallado.

Embed

Este lunes, en A la tarde (América TV), aseguraron que Florez se iría a vivir a la quinta de Olivos con Milei. “Esto fue recién declarado por Fátima Florez”, dijo Luis Ventura. “Dijo que va a vivir a Olivos con Javier Milei porque lo va acompañar. Esto fue en el programa de Marcelo Palacios en Radio La Red”, agregó.

Y detalló: “Dijo que ella es de Olivos, que es muy lindo volver a su antiguo hogar y también contó que va acompañar a Javier en algunos viajes, y que va asistir a la asunción de Javier Milei como presidente”.

Acto seguido, la abogada Ana Rosenfeld, desde un móvil, afirmó: "Ella va estar instalada en Mar del Plata por la temporada y el señor Presidente estará en Chapadmalal, irán los días que suelen ir".