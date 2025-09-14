El duro dato de Luis Ventura tras la internación de Thiago Medina: "Lamentablemente tenemos que..."

El relato generó un silencio en el estudio por lo delicada que es la situación del ex Gran Hermano. Por su parte, Cora Debarbieri detalló la angustia de la familia y lo tremendo que fue el accidente: “La perforación del hígado y del pulmón, me parece, es lo que preocupa mucho a la familia y los médicos”.

“Con respecto al accidente, hubo un testigo que contó que tuvo que parar al tránsito, porque es una zona muy transita, no hay buena iluminación, e hizo eso para que los autos se desviaran y no hubiera más consecuencias. A Thiago no lo reconocieron, en primera instancia, porque tenía puesto el casco, sí llegó a decir que estaba muy dolorido y la ambulancia tardó cuarenta minutos en llegar”, explicó Cora.

Embed

Cómo sigue la salud de Thiago Medina tras el accidente

“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del parte médico oficial sobre la salud de Thiago Medina.

"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.