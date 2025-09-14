El duro dato de Luis Ventura tras la internación de Thiago Medina: "Lamentablemente tenemos que..."

Thiago Medina se encuentra en la unidad de terapia intensiva en el hospital de Moreno y en las últimas horas, se conoció su estado de salud actual con una noticia que impactó de lleno al mundo de la televisión y el espectáculo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En Secretos Verdaderos, Luis Ventura dio detalles sobre la salud del ex Gran Hermano Thiago Medina tras el fuerte accidente que sufrió. El video.
Thiago Medina se encuentra en la unidad de terapia intensiva en el hospital de Moreno y en las últimas horas, se conoció su estado de salud actual con una noticia que impactó de lleno al mundo de la televisión y el espectáculo.
El exparticipante de Gran Hermano, quien sufrió un accidente vial mientras iba en su moto, tiene comprometidas varias partes de su cuerpo y la madre de Daniela Celis, su expareja, realizó un posteo al respecto.
En Secretos Verdaderos (América TV), Luis Ventura dio detalles fuertes sobre la salud del ex Gran Hermano: “Lo de Thiago es preocupante y dramático, su familia llora por él, en un momento donde le está peleando, palmo a palmo, la vida a la muerte. Tengo entendido que le tuvieron que sacar el bazo, tiene una fractura de clavícula y en el hospital están haciendo todo lo posible y tenemos esperanza”, comenzó explicando Ventura.
Las palabras del conductor dejaron en claro la gravedad del cuadro. “Lamentablemente tenemos que decir que el estado es muy grave, porque hubo un parte a la mañana diciendo que le habían sacado el bazo, pero el último parte es mucho más preocupante. De la cuarta a la novena costilla las tiene rotas, el pulmón está perforado y tiene un drenaje por derrame de sangre, la clavícula la tiene rota y el hígado perforado”, explicó luego la panelista Nora Briozzo.
El relato generó un silencio en el estudio por lo delicada que es la situación del ex Gran Hermano. Por su parte, Cora Debarbieri detalló la angustia de la familia y lo tremendo que fue el accidente: “La perforación del hígado y del pulmón, me parece, es lo que preocupa mucho a la familia y los médicos”.
“Con respecto al accidente, hubo un testigo que contó que tuvo que parar al tránsito, porque es una zona muy transita, no hay buena iluminación, e hizo eso para que los autos se desviaran y no hubiera más consecuencias. A Thiago no lo reconocieron, en primera instancia, porque tenía puesto el casco, sí llegó a decir que estaba muy dolorido y la ambulancia tardó cuarenta minutos en llegar”, explicó Cora.
“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del parte médico oficial sobre la salud de Thiago Medina.
"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.
"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.