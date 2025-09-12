El emotivo mensaje de Lola Lanata en el día que Jorge hubiera cumplido 65 años

Lola Lanata, la hija menor de Jorge Lanata, compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje en recuerdo de su padre en el día en que hubiera cumplido 65 años.
Lola, la hija de Jorge Lanata, se volcó a su cuenta de Instagram para compartir un profundo mensaje en memoria del recordado periodista.
El 12 de septiembre es una fecha cargada de especial significado para los familiares y allegados del reconocido periodista, quien falleció el 30 de diciembre de 2024. Con profundo dolor, Lola lo homenajeó con un emotivo poema que acompañó con imágenes inéditas de ambos juntos, logrando conmover a sus seguidores.
“Me despierto, y la cama se vuelve un peso. Tengo la fortuna de cruzarte en mis sueños, y la desgracia de perderte cada mañana...”, comenzó escribiendo en su publicación. Luego continuó: “Cuando aparecés ahí siento amor... ¿serás vos? Tu presencia me rodea, aunque no sé dónde encontrarte. Pienso en el día que volvamos a cruzarnos...”.
En otro tramo de su mensaje, expresó: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”. De esta manera, la joven le puso palabras al dolor por la ausencia de su padre y dejó en claro cuánto lo extraña en su vida cotidiana.
Por su parte, Sara Stewart Brown, pareja de Lanata entre 1998 y 2016 y madre de Lola, también lo recordó en esta fecha con una publicación en X (ex Twitter). Allí compartió una foto en blanco y negro del periodista trabajando en la radio y escribió: “Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón”.
Elba Marcovecchio, última pareja de Jorge Lanata, recordó al reconocido periodista, fallecido en diciembre del año pasado, con un mensaje cargado de nostalgia en la fecha en la que el conductor hubiese cumplido 65 años.
“Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar, encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó tanta vida por vivir”, escribió con profundo dolor la abogada.
La publicación, que compartió en sus historias de Instagram, estuvo acompañada de “Air from Suite”, una interpretación de la obra de Sebastian Bach por la orquesta Berliner Philharmoniker. “La última canción que escuchamos juntos”, agregó Elba.
Jorge Lanata contrajo matrimonio en tres ocasiones:
Patricia Orlando (1984–1986): periodista con quien estuvo casado entre 1984 y 1986.
Silvina Chediek (1990–1991): periodista con quien estuvo casado entre 1990 y 1991.
Sara Stewart Brown (1998–2016): conocida como “Kiwita”, fue su tercera esposa y madre de su hija Lola.
Su última esposa fue Elba Marcovecchio, con quien se casó en abril de 2022. La ceremonia se celebró en Haras El Dok, en la provincia de Buenos Aires.
Jorge Lanata tuvo dos hijas:
Bárbara Lanata, que nació en 1987, y es fruto de su relación con Andrea Rodríguez, productora ejecutiva de radio. A pesar de que su relación amorosa fue breve, mantuvieron una buena relación laboral posterior.
Lola Lanata, que nació en 1998, y es fruto de su matrimonio con Sara Stewart Brown.
Con Elba Marvoccechio no tuvo hijos, pero mantenía una excelente relación con Valentino y Allegra, los niños que la abogada tuvo con su primer esposo Alejandro Mazzeo.