El emotivo mensaje de Lola Lanata en el día que Jorge hubiera cumplido 65 años

En otro tramo de su mensaje, expresó: “Me quedaron tantas cosas por decirte, tantas cosas por hacer, tanto por reír... De todos modos vivo con la certeza de que el amor nunca muere, que cada latido me acerca un poco más a vos, y que algún día, en algún lugar, volveremos a encontrarnos”. De esta manera, la joven le puso palabras al dolor por la ausencia de su padre y dejó en claro cuánto lo extraña en su vida cotidiana.

Por su parte, Sara Stewart Brown, pareja de Lanata entre 1998 y 2016 y madre de Lola, también lo recordó en esta fecha con una publicación en X (ex Twitter). Allí compartió una foto en blanco y negro del periodista trabajando en la radio y escribió: “Hoy cumple 65 nuestro Lanata infinito. Besito al cielo, acá abajo lo extrañamos un montón”.

El mensaje de Elba Marcocchio para recordar a Jorge Lanata

Elba Marcovecchio, última pareja de Jorge Lanata, recordó al reconocido periodista, fallecido en diciembre del año pasado, con un mensaje cargado de nostalgia en la fecha en la que el conductor hubiese cumplido 65 años.

“Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar, encontrarte acá. Te extraño tanto, nos quedó tanta vida por vivir”, escribió con profundo dolor la abogada.

La publicación, que compartió en sus historias de Instagram, estuvo acompañada de “Air from Suite”, una interpretación de la obra de Sebastian Bach por la orquesta Berliner Philharmoniker. “La última canción que escuchamos juntos”, agregó Elba.

elba jorge lanata

¿Cuántas veces se casó Jorge Lanata?

Jorge Lanata contrajo matrimonio en tres ocasiones:

Patricia Orlando (1984–1986): periodista con quien estuvo casado entre 1984 y 1986.

Silvina Chediek (1990–1991): periodista con quien estuvo casado entre 1990 y 1991.

Sara Stewart Brown (1998–2016): conocida como “Kiwita”, fue su tercera esposa y madre de su hija Lola.

Su última esposa fue Elba Marcovecchio, con quien se casó en abril de 2022. La ceremonia se celebró en Haras El Dok, en la provincia de Buenos Aires.

¿Quiénes son las hijas de Jorge Lanata?

Jorge Lanata tuvo dos hijas:

Bárbara Lanata, que nació en 1987, y es fruto de su relación con Andrea Rodríguez, productora ejecutiva de radio. A pesar de que su relación amorosa fue breve, mantuvieron una buena relación laboral posterior.

Lola Lanata, que nació en 1998, y es fruto de su matrimonio con Sara Stewart Brown.

Con Elba Marvoccechio no tuvo hijos, pero mantenía una excelente relación con Valentino y Allegra, los niños que la abogada tuvo con su primer esposo Alejandro Mazzeo.