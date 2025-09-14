El gesto de Marcos Ginocchio por el grave estado de salud de Thiago Medina

Thiago Medina

Qué dijo Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina

Daniela Celis apareció en su cuenta de Instagram para dar detalles de la salud de Thiago Medina, quien chocó con su moto y tuvo que ser intervenido de urgencia.

“Solo pido luz y amor. Les daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió angustiada por la situación, en un primer momento.

Julieta Poggio, excompañera de Thiago en el reality, no se quedó callada. “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, va a estar todo bien”, sostuvo convencida de que se recuperará rápidamente.

Horas después, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina.

“El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, dice el documento.

Y cerró: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.