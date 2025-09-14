A24.com

El gesto de Marcos Ginocchio por el grave estado de salud de Thiago Medina

Marcos Ginocchio hizo un desesperado pedido en sus historias de Instagram tras enterarse que su excompañero de Gran Hermano, Thiago Medina, está internado en grave estado.

14 sept 2025, 07:00
El viernes 12 de septiembre en horas de la noche, Thiago Medina sufrió un grave accidente con su moto al impactar contra un vehículo, en la zona de Moreno.

El estado de salud del ex Gran Hermano 2022 es delicado y Marcos Ginocchio no tardó en manifestarse en redes: “Recemos por Thiaguito y apoyemos mucho a su familia, por favor”.mos mucho por Thiaguito y apoyemos mucho a su familia, por favor”, pidió “El Primo” desde su perfil, donde lo siguen dos millones de personas.

El ganador del reality es amigo de Medina y de Daniela Celis, expareja de Thiago y mamá de sus gemelas.

Este posteo lo hizo luego de que circulara una fake news de que había posteado una historia despidiendo al influencer, y el salteño desmintió categóricamente la publicación.

Thiago Medina

Qué dijo Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina

Daniela Celis apareció en su cuenta de Instagram para dar detalles de la salud de Thiago Medina, quien chocó con su moto y tuvo que ser intervenido de urgencia.

“Solo pido luz y amor. Les daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió angustiada por la situación, en un primer momento.

Julieta Poggio, excompañera de Thiago en el reality, no se quedó callada. “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, va a estar todo bien”, sostuvo convencida de que se recuperará rápidamente.

Horas después, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina.

“El paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, dice el documento.

Y cerró: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

Pidenn dadores de sangre para Thiago Medina - A24

     

 

