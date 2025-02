Apareció un audio inédito de La China Suárez a Wanda Nara tras los polémicos chats con Mauro Icardi

Esta grabación fue el complemento de la catarata de chats entre Suárez y Nara que Latorre compartió en sus Instagram Stories a modo de descargo contra la China e Icardi, quienes intentaron desacreditar su información.

Así, en el audio de apenas 18 segundos, se la oye a la China Suárez decirle a Wanda Nara en señal de apoyo de mujer a mujer: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chupa un huevo ya. Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés".

Vale recordar que desde el comienzo del Wandagate, la angelita es quien sigue el día a día del escándalo con datos precisos y de primera mano.

Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez y destapó un nuevo escándalo con otra pareja

Este lunes la semana comenzó de forma picante con un intenso ida y vuelta entre la China Suárez y Mauro Icardi que hicieron duros descargos contra Yanina Latorre en sus redes sociales.

Como era de esperarse Yanina no tardó en reaccionar, y en su respuesta un detalle que llamó la atención fue la lista que hizo la panelista de las mujeres que se vieron afectadas por la China.

yanina latorre la china suarez.jpg

Si bien había nombres que sus casos fueron de público conocimiento, en la lista también figuraba la actriz Brenda Gandini, quien está en pareja con Gonzalo Heredia desde hace más de 10 años.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día”, fueron las palabras de la angelita.

De esta forma quedó en evidencia que Gonzalo y la China habrían tenido un affaire cuando protagonizaron juntos la famosa novela Argentina Tierra de Amor y Venganza.