Yanina Latorre mostró los escandalosos chats entre Wanda Nara y la China Suárez sobre Mauro Icardi

"A Icardi lo acusaron de violento, se viralizaron audios de las hijas llorando y le preocupa la batita de Hello Kitty. Evidentemente esta mina (por Suárez) lo trastorna", siguió la rubia filosa.

Después admitió que le molestó que la ex Casi Ángeles la tratara de cornuda. "No es un insulto, yo fui víctima, y ella acá no es víctima, es victimaria. Ella no es cornuda, porque siempre se adelanta y cuernea primero. Porque ella vive cuerneando tipos y si no, se encarga de meterle los cuernos a las mujeres de los tipos casados. Eso me parece un espanto", opinó.

Más adelante, anunció enojadísima: "En este momento voy a empezar a subir todos los chats que tengo de ella y Wanda. Ella fue la que le contó a Wanda cómo se lo gar... a Mauro. Le contó todo. La enloqueció. Esto lo tenía guardado para el juicio, pero hoy les voy a mostrar quién es la China Suárez".

"Psicopateadora profesional. Y Wanda, viva, le decía 'contame más, contame más'. Y la China le mandó sus propios chats con Mauro. Escuchá esto: ella le manda a Mauro una foto de Wanda embarazada y le dice 'no paro hasta que me dejes así'", reveló Yanina.

"Yo todo esto lo guardé en el momento que Wanda me contó todo. Yo le prometí que no lo iba a viralizar y me lo guardé para el juicio", explicó.

yanina latorre chat china suárez wanda nara.jpg

Minutos antes de las 22, la mujer de Diego Latorre compartió a través de sus historias de Instagram los chats entre Wanda y Suárez que sucedieron en 2021.

china suarez y wanda nara chat 2.jpg

china suarez y wanda nara chat 3.jpg

china suarez y wanda nara chat 4.jpg

china suarez y wanda anra chat 5.jpg

china suarez y wanda nara chat 6.jpg

china suarez y wanda nara chat 7.jpg

china suarez y wanda nara chat 8.jpg

chin suarez y wanda nara chat 9.jpg

china suarez y wanda nara chat 10.jpg

Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez y destapó un nuevo escándalo con otra pareja

Este lunes la semana comenzó de forma picante con un intenso ida y vuelta entre la China Suárez y Mauro Icardi que hicieron duros descargos contra Yanina Latorre en sus redes sociales.

Como era de esperarse Yanina no tardó en reaccionar, y en su respuesta un detalle que llamó la atención fue la lista que hizo la panelista de las mujeres que se vieron afectadas por la China.

Si bien había nombres que sus casos fueron de público conocimiento, en la lista también figuraba la actriz Brenda Gandini, quien está en pareja con Gonzalo Heredia desde hace más de 10 años.

"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini, y podría estar todo el día”, fueron las palabras de la angelita.

De esta forma quedó en evidencia que Gonzalo y la China habrían tenido un affaire cuando protagonizaron juntos la famosa novela Argentina Tierra de Amor y Venganza.