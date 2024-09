Arriesgada afirmación sobre Benjamín Vicuña por la crisis de Pampita y Roberto García Moritán

En El impertinente, Tomás Dente recibió un mensaje al aire que le advertía que la aparición de Vicuña en la fiesta que brindó la Fundación Discar la semana pasada, a la que fue en compañía de Analía Espasandín, fue porque sabía de antemano de la crisis de su ex y no quería quedar “pegado” como un tercero en discordia.

En este sentido, Dente contó García Moritán le habría pedido muchas veces a Pampita que lo “lo acompañe, que lo secunde en distintos actos políticos, que ella robustezca la imagen de él porque es muy ‘blanca’, muy luminosa mediáticamente”.

“Y no es un dato menor que Vicuña haya blanqueado su romance la semana pasada porque evidentemente sabía de la crisis y acá nadie da puntada sin hilo. Me dicen que, para que no se lo relacione a él con la crisis les habría escrito a los periodistas para blanquear lo suyo. Habría existido un entramado del que no estamos enterando ahora”, indicó el conductor.

Fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Él estuvo parando en un hotel"

En los últimos días comenzaron a surgir fuertes rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán y el periodista Daniel Gómez Rinaldi dio todos los detalles en el ciclo Implacables (El Nueve).

“Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, acaramelados, de la mano, sonrientes, aparecieron los rumores de separación”, comenzó contando el comunicador.

"De hecho el periodista Gustavo Méndez, a fines de agosto, también lo había contado. Gustavo, en su momento, habló con Roberto y le desmintió el rumor", sumo Rinaldi.

Inmediatamente, el periodista reveló: “¿Por qué llega a mis oídos esta información? Porque Roberto estuvo parando un par de noches en Casa Lucía, un hotel de la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”.

"Cuando le consulté estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana. Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré de que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”, detalló Rinaldi sobre la conversación telefónica que tuvo con el político.

Por último, afirmó que la modelo y García Moritán asistieron el último sábado al cumpleaños de una pareja muy conocida.