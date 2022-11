Arturo Puig presentó a sus nietos que fueron adoptados en Rusia

“Yo he tenido muchas satisfacciones en mi carrera, he tenido premios, rating altísimo, he hecho obras importantes en teatro, pero nada de eso se compara con el hecho de ser abuelo. Es una sensación maravillosa, que voy descubriendo día a día”, dijo a la revista ¡Hola!

“Los extraño permanentemente. A veces estoy en casa y de repente agarro el teléfono para ponerme a mirar las fotos de los chicos que ya vi cuatrocientas veces... Es un momento de mi vida muy maravilloso y vivirlo me genera una sensación que no había experimentado nunca, aun habiendo tenido miles de satisfacciones con mis hijos”, reveló.

“A veces lamento cuando me pongo a pensar es que no voy a estar para verlos crecer y convertirse en personas adultas. Eso me entristece un poco. Me encantaría ver cómo se van desarrollando y cumpliendo sus sueños. Aunque algo de eso ya lo vivo con Niko y Liza, que crecieron mucho, y en su medida también con Santos, que está empezando a pararse”, agregó Puig.

arturo puig nietos

Duro comentario de Arturo Puig contra Gustavo Yankelevich

En el marco del 19° festival de cine de Piriápolis, realizado en el Argentino Hotel, fueron homenajeados Selva Alemán y Arturo Puig, por su trayectoria en el séptimo arte. El festival tiene como objetivo difundir a nuevos talentos, ver piezas fílmicas con cineastas, y posibilitar al público, y esta edición, compartir experiencias con la multi premiada pareja de actores argentinos.

El actor Arturo Puig, se mostró emocionado al recibir esta distinción junto a su esposa, y comentó: "Contento de venir a este festival y que me den un premio, la verdad que es maravilloso. Amé al cine desde muy chico y después el hecho de poder trabajar en él, la verdad, que es una satisfacción enorme".

Más adelante, y al ser consultado sobre su ausencia como director en la obra Piel de Judas, que protagonizó Susana Giménez dijo: "Me pareció raro por un lado, porque normalmente cuando uno hace una puesta de una obra, un director, y está disponible normalmente se lo llama al mismo director. Pero no sucedió en este caso, otro hizo la dirección".

Al preguntársele si había visto la nueva versión muy distinta a la suya, contestó: "No vi nada. Con Susana hable un día por teléfono y con Gustavo (Yankelevich) hablé cuando me comunicó que la iba a dirigir él, así que después de eso no hablé más".

Sobre la diva, Aturo destacó: " Susana tiene una luz propia, es una gran, gran comediante. En todas las obras que ha hecho se ha destacado porque tiene un ángel maravilloso. Susana tiene el tempo justo de la comedia. Yo que trabaje con ella como actor, en 'La Mujer del Año' y después en 'Sugar', tiene ese tempo, que es difícil tener en la comedia porque hay que poner el bocadillo a tiempo y en el momento justo".

Sobre el final y a propósito de venir a trabajar a Uruguay comentó: "Me encanta, ojala pudiera. Creo que no voy a poder porque tengo otros planes en Buenos Aires, pero si me encantaría. Me gusta mucho el Uruguay, me encanta venir", finalizando es noche con emotivas palabras y agradecimiento a los organizadores del festival por esta distinción.