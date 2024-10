Aseguran que el Pocho Lavezzi está internado y su ex Natalia Borges arrojó un cruel mensaje en redes

“En los últimos días surgió la triste noticia de que Ezequiel Lavezzi estuvo internado por una supuesta recaída”, indicó Lucca Prensa. Y Guillermo Barrios amplió: “El viernes contó en Intrusos Guido Zaffora que Pocho Lavezzi estaba internado, pero la información es poca y escueta”.

En medio de la preocupación por su salud, se conoció de un escandaloso mensaje que el Pocho le envió a su ex pareja, la modelo brasileña Natalia Borges, de quien se separó en 2022.

Fue la propia modelo quien desde su cuenta en Instagram mostró el mensaje que le envió por privado su ex, quien está en pareja con Guadalupe Tauro y fue padre de Vittorio hace unos meses.

"¿Cómo estás? Te pienso y espero que te encuentres súper bien! Beso", fueron las palabras que le dedicó el ex futbolista a la morocha, con quien no terminó del todo bien la relación.

A lo que Natalia Borges reflexionó al compartir ese polémico mensaje en cuestión en un breve video: "Su novia e baby mamá me bloqueó así que tal vez vosotros puedan avisarla. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriban".

El Pocho Lavezzi se mostró junto a su bebé recién nacido y recibió una ola de críticas

El Pocho Lavezzi se convirtió en papá por segunda vez el pasado viernes 26 de julio junto a su novia Guadalupe Tauro, y en las últimas horas posteo una foto en sus redes sociales que desató el enojo de sus seguidores.

Desde que nació Vittorio, el ex futbolista hizo distintos posteos en sus redes para mostrar al recién nacido, pero esta vez eligió publicar una foto en su perfil y los comentarios no fueron nada buenos.

En la imagen, editada con un filtro blanco y negro, Lavezzi estaba sentado y sosteniendo a su bebé brazos. Sin embargo, muchos usuarios se dejaron llevar por la expresión en su cara y llegaron a definirlo como "una paternidad triste".

"La verdad una foto muy triste como que tiene un paquete de yerba", "Paternidad feliz salió del grupo", "Le podría poner un poco de onda", "¿Por qué te ves tan triste?", "No me gusta la foto", Vamos pocho ponele onda , yo no hubiera subido esa foto, saludos", le escribieron.

Si bien por el momento decidió no responder a las críticas, cabe destacar que también recibió el apoyo de algunos de sus colegas y ex compañeros como Ángel Di María o Paulo Dybala.