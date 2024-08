El Pocho Lavezzi se mostró junto a su bebé recién nacido y recibió una ola de críticas

En la imagen, editada con un filtro blanco y negro, Lavezzi estaba sentado y sosteniendo a su bebé brazos. Sin embargo, muchos usuarios se dejaron llevar por la expresión en su cara y llegaron a definirlo como "una paternidad triste".

"La verdad una foto muy triste como que tiene un paquete de yerba", "Paternidad feliz salió del grupo", "Le podría poner un poco de onda", "¿Por qué te ves tan triste?", "No me gusta la foto", Vamos pocho ponele onda , yo no hubiera subido esa foto, saludos", le escribieron.

Si bien por el momento decidió no responder a las críticas, cabe destacar que también recibió el apoyo de algunos de sus colegas y ex compañeros como Ángel Di María o Paulo Dybala.

Pocho Lavezzi Vittorio

La reacción de Yanina Screpante tras el nacimiento del hijo del Pocho Lavezzi

El pasado viernes 26 de julio el ex futbolista Ezequiel Pocho Lavezzi se convirtió en papá por segunda vez junto a su novia Guadalupe Tauro y todas las miradas apuntaron a la reacción de Yanina Screpante, quien dejó en evidencia su indiferencia ante la noticia.

Lo cierto es que Lavezzi y Screpante terminaron su relación en el 2018 luego de nueve años juntos y con algunos conflictos legales de por medio, ya que él le inició un juicio por desalojo y ella lo demandó por compensación económica.

Yanina Screpante Ezequiel Lavezzi

Tiempo después ambos lograron rehacer sus vidas, aunque con las causas judiciales en curso, y en las últimas horas la modelo se mostró completamente indiferente ante el nacimiento del segundo hijo de su ex pareja.

Mientras el ex futbolista posteaba la primera foto de su bebé y anunciaba su llegada al mundo, Yanina compartió en sus redes sociales postales de su viaje a Ibiza con su pareja y amigos, pero ninguna mención o indirecta acerca de la paternidad del Pocho.