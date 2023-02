Aseguran que Paula Chaves y Pedro Alfonso atraviesan una crisis: el fuerte motivo 

"Con Pedro estamos los dos alineados en la crianza. Somos una madre y un padre bastante permisivos, pero siempre marcamos los bordes", dijo la actriz.

Y el notero consultó: "Pedro dijo que recién discutieron y me pidió que te pregunte qué pasó…" a lo que Paula respondió: "A veces, en la crianza, te encontrás chocando. Son acuerdos que tenés que hacer todo el tiempo. Tipo DT “¿por dónde vamos? ¿Seguimos por acá?".

#Implacables | Paula Chaves habló de las peleas y reconcialiaciones con Pedro Alfonso

Qué pasa entre Paula Chaves y Pedro Alfonso

El cronista del Nueve agregó: "Él dijo que hoy les puso los puntos (a sus hijos), y vos le dijiste '¡pará! Tranca'".

"Fue eso. Venían los tres a los gritos, sacados, y él les uso los puntos. "Basta, sino nos volvemos", les dijo. Y yo le dije "pará, un poco más de paciencia". A veces tiene más paciencia él, a veces yo. Vamos compensando", indicó Paula.

"Él me dijo que después no se hablaron en la ruta", comentó el notero y Paula connifrmó: "No nos hablamos".

Lo cierto que tras esta confesión de la pareja, La Pavada de Crónica asguró que Paula y Pedro estarían en crisis: "Llegó a Buenos Aires una información referida a que el matrimonio no estaría atravesando su mejor momento". El motivo sería por esta situación referida a la crianza de los pequeños.