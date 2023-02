Paula Chaves contó cómo habló con sus hijos de los crímenes de Lucio Dupuy y Fernando Báez Sosa

"Como a toda mujer, y como a todo ser humano, me liquidan estos temas. Me hacen muy mal. Por suerte no estoy viendo mucha televisión. Medio que desconectamos, pero me cuesta mucho explicárselo a mis hijos si aparece en la tele", indicó Paula Chaves en diálogo con el ciclo Implacables, El Nueve.

Y agregó la también madre de Filipa: "Olivia me preguntó '¿qué pasó?', y no hay palabras para poder creerlo. Lo de Lucio no se lo puedo ni siquiera empezar a contar".

"Lo de los chicos estos que asesinaron a Fernando a la salida de un boliche, tal vez ahí podés explicar. Pero es muy difícil. ¿Qué herramientas y cómo acompañar a los chicos?", se preguntó la actriz y conductora.

Y argumentó en su rol de madre: "La cabeza siempre se me va en pensar en el futuro. Se me estruja el alma al pensar en cuando empiecen a salir. Tal vez hoy vos estás cansada porque los problemas son que se pelean entre ellos, o el griterío a la hora del baño".

"Uno no puede estar todo el tiempo cuidándolos. En un momento tus hijos se van y hay que darles las herramientas para que puedan sobrevivir con estas cosas que suceden hoy por hoy. Es muy difícil hablar de una muerte tan antinatural", cerró Paula Chaves.

Máximo Thomsen se descompuso al escuchar el fallo y debió ser asistido

La lectura del veredicto debió suspenderse debido a que, tras conocer la condena en el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen se descompensó y se desvaneció, por lo cual la presidenta del tribunal pidió desalojar la sala, mientras que ingresaron médicos para atenderlo y, momentos después, se retomó la lectura.

Antes de saber la pena, Hugo Tomei, el abogado de los ocho acusados, pidió la palabra para solicitar si podían pararse para escuchar la sentencia, lo que fue avalado por los jueces.