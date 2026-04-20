El detalle íntimo que salió a la luz sobre Luis Brandoni antes de su muerte
Se conoció un particular dato sobre los últimos días del actor Luis Brandoni durante su internación en el Sanatorio Güemes tras el accidente doméstico.
20 abr 2026, 11:35
El detalle íntimo que salió a la luz sobre Luis Brandoni antes de su muerte
Luis Brandoni murió el lunes 20 de abril a los 86 años, noticia que causó un gran impacto y dolor en todo el ambiente del espectáculo. Los restos del destacado artista serán velados en la jornada de hoy en la Legislatura Porteña a partir del mediodía hasta las 19 horas donde estarán presentes sus afectos más cercanos, familia y también el público general.
En el programa La mañana con Moria (El Trece), Mercedes Ninci dio detalles de los últimos días del querido actor y quiénes fueron las personas que estuvieron a su lado hasta el último momento.
"La familia ya sabía que iba a suceder y se acercaron a despedirse. Hablé con una señora que tiene a la hija internada en la habitación continuar y me contó que la muerte fue a las 23.30 y que en ese momento, estaban sus hijas y su señora", indicó la periodista sobre lo que sucedió en el interior del Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.
En ese sentido, Gustavo Méndez amplió que el deseo de LuisBrandoni era despedirse de la gente desde el escenario con la obra Quién es quién que protagonizaba junto a Soledad Silveyra en el Multitabaris.
"Quería despedirse del público argentino con una gira por el interior del país para que la gente que quizás no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires, pudiera disfrutar de la obra", comentó el panelista.
Además, el periodista comentó sobre la vocación solidaria del destacado actor con un conmovedor gesto que tuvo: "Su papá tenía campos en el interior del país y cuando murió, se los dejó como herencia. Brandoni dijo que no los iba a reclamar, que los cedía para que se hiciera una escuela rural y una plaza con el nombre de su papá. Lamentablemente murió sin poder ver esa obra terminada", precisó.
Carlos Rottemberg dio detalles de los difíciles últimos días de Luis Brandoni en la internación
El productor teatral Carlos Rottemberg habló con Antonio Laje en Otra mañana (A24) y dio detalles de los últimos días del actor y cómo se fue complicando su estado de salud durante la internación en el Sanatorio Güemes.
El empresario comentó que el cuadro de salud del artista fue empeorando desde el día miércoles y ya el fin de semana la situción era muy compleja.
"Hubo dos etapas esta semana: el accidente doméstico fue el sábado 11 en su casa y efectivamente fue un hematoma subdural donde se suponía que iba a ir descomprimiéndose con el correr de los días. De hecho el domingo estaba bien", comentó.
"El miércoles hizo un giro sorpresivo. Esta madrugada, mientras no podía dormir, escribí una carta abierta donde confesaba que cuando el miércoles ya no me conoció hice silencio por respeto a él primero y a la familia. En la mitad de la semana hubo un cambio de cuadro y sábado y domingo ya era irreversible", puntualizó Rottemberg.
"Hasta estos días pudo hacer la temporada, el accidente ocurrió en el lugar menos previsto: no en el teatro ni en una situación extrema, sentado con una silla con rueditas, eso es lo que da bronca", concluyó el productor teatral con dolor.