Así está hoy Giselle Rimolo, la falsa médica: mirá su reaparición en televisión

Después de esa tensa situación, Giselle Rimolo se retiró de su propiedad. Un auto llegó, estacionó en el garaje y ella se habría ido en el interior del baúl del mismo.

Según contaron en Intrusos, la mediática volvió a hacer atender pacientes: en ocasiones, a domicilio, y otras veces, en centros privados.

"No puedo creer que fue la Policía", exclamó Flor de la V después de ver el accionar de las autoridades ante la falsa denuncia de Rímolo contra el cronista del programa.

El drama de Giselle Rímolo luego de recuperar su libertad tras 9 años presa: cambió el nombre y por qué podría volver a la cárcel

Giselle Rímolo recuperó su libertad tras 9 años presa por ejercer ilegalmente la medicina y por homicidio culposo. La mujer, que supo ser muy mediática y pareja de Silvio Soldán, cambió su nombre y aseguran que está trabajando de nuevo en centros de estética.

Giselle cayó presa por una cámara oculta realizada por Telenoche, luego de investigar que ejercía la medicina de forma ilegal entre los años 1990 hasta que en 2001.

Rímolo decía que era: “Doctora en psicología, doctora en homeopatía, homeópata, licenciada en terapias alternativas, terapeuta floral, digitopunturista, irióloga. Y me faltan dos más que no me acuerdo”, y tenía su consultorio en el barrio de Belgrano.

Hoy, libre, cambió su nombre a Mónica Gaineddu, el apellido de su marido y su primer nombre, pero aseguran que la ex mediática está en la ruina.

“Cuando salió de prisión, un amigo le pagó un hotel en Palermo porque ella no tenía donde quedarse”, contaron en el ciclo Es por ahí.

Además, en ese programa contaron que estaría trabajando en un centro estético, si se demuestra que está ejerciendo la medicina nuevamente, podría volver a la cárcel.