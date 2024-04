Así fue el regreso de Jonas Brothers a Argentina después de 11 años: las fotos

Pasadas las 21 hs, las luces del escenario brillaron bien fuerte para que el arena entero recibiera a los tres ídolos en un grito común y así dar comienzo al capítulo argentino de “Five Albums. One Night. The World Tour”, con la que abarcarán más de 20 países en todo el mundo. Con un instrumental de “Wings” dieron por comenzada una noche a la que no le faltaría nada. Le siguieron “Celebrate!”, de “The Album”, su último disco, y “What A Man Gotta Do”, single de 2020. Así, quedó en claro cómo sería la noche: una celebración del pasado, presente y futuro de Jonas Brothers.