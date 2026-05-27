El difícil momento que pasó Nicole Neumann por su hijo Cruz en las vacaciones: "Pánico"

"Ese día me empezó a doler mucho la panza y peor aún Cruz empieza a vomitar. ‘Me duele la panza, me duele la panza’. Imaginate, estando en un país que no es el tuyo. Bueno, yo entro en pánico”, recordó.

Y amplió sobre el pequeño inconveniente de salud que atravesó su hijo: "Estaba con mi dolor de panza y además tratando de ubicar a alguno de los dos pediatras que tengo siempre en Miami para llevar al gordo porque estaba preocupada porque ya era tarde y cómo iba a pasar la noche y qué le doy".

"Entonces digo: antes de juzgar piensen porque pasan cosas también. Empatía, vivir con amor", explicó Nicole Neumann sobre las situaciones que pueden aparecer como cualquier persona.

Sobre el final, Nicole puso el ejemplo de una figura que puede caminar por la calle tomando un café y no por eso debe estar sonriente: "¿En qué peli no? Es como esas ganas de decir algo más del otro. Así que me quedé pensando en eso, que poca empatía que hay y qué ganas de prejuzgar. Así que nada, gente, más amor y menos prejuicio y más dejar vivir en paz. Besos”, concluyó su descargo.

Embed

Fabián Cubero aportó un dato desconocido sobre Nicole Neumann y el colegio de sus hijas

En su streaming Vestuario, que comparte con José Pepe Chatruc, Fabián Cubero reveló que no forma parte de los grupos de WhatsApp del colegio de sus tres hijas con Nicole Neumann y explicó los motivos.

"No estoy en el chat general porque no me incluyeron, es de mamis", indicó un tanto resignado el ex futbolista. Y agregó: "Los padres separados tenemos un problema ahí, porque no nos enteramos de nada".

Su solución fue más práctica que quejarse: "Yo me entero porque tengo dos o tres mamis a las que les pregunto".

El tema salió a la luz en una charla con Eugenia Tobal, protagonista de la obra El Chat de Mamis, quien lo cruzó sin piedad cuando Fabián Cubero le preguntó cómo eran esas conversaciones de WhatsApp entre madres.

Ante esa consulta, la actriz no tardó en exponerlo: "Podés estar igual en el chat. ¿Qué te inhibe de estar si estás separado?", le dijo, dejando al ex de Nicole Neumann en silencio.