La China Suárez reveló la auditoría que le hizo a Mauro Icardi cara a cara tras 3 años sin verse: "Lo odié"

"Cuando nos empezamos a chatear él estaba en París pero separado, que eso es lo que no se sabía públicamente. Entonces yo decía: este bolu.. me está mintiendo. Lo odié profundamente porque sentí que me quedé sola con todo el quilombo yo y no quería saber nada", se sinceró.

Ahí la actriz comentó que los reencontró una persona en común que le comentó que Icardi le había comentado una historia preguntando por ella y al enterarse ella se sorprendió: "Lo había borrado del radar", precisó la China.

Y luego detalló que necesitó tener una charla cara a cara con Mauro Icardi para ver si lo que le decía era verdad y dar precisiones de fechas: "Yo lo quería ver para saber qué mier.. pasó. Por qué me dejaste sola y dijiste las cosas que dijiste. Hubo muchos inventos también que se dijeron pero fueron tres o cuatro días de juntarnos, tipo una auditoría: 'mostrame tal cosa, por qué dijiste eso, qué estabas haciendo en esta fecha y yo en esta'".

"Necesitábamos hablar porque él tenía una versión y yo otra. Necesitaba escuchar de su boca y ver si él era sincero cómo hablaba y gesticulaba", contó sobre esa sincera conversación que se debían para aclarar varios temas.

Y sostuvo que su madre no quería saber nada con que tenga un vínculo con el ex de Wanda Nara: "Mi mamá me decía: 'cualquiera menos Icardi, por favor, se te viene un quilombo'. Le tenía pánico y tardó meses en conocerlo, no lo quería conocer", cerró la China.

Embed

Cómo fue el primer mensaje que le envió Mauro Icardi a la China Suárez

La China Suárez recordó en charla con Moria Casán cómo fue ese primer contacto que tuvo con Mauro Icardi y se sinceró sobre quién de los dos dio el primer paso.

“Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra”, comentó la actriz dejando en claro que no pasaba por su mejor momento por aquel entonces.

Sin embargo, esemensaje de Mauro Icardi logró sorprenderla: “Me puso, de la nada, ‘esa boquita’. Es hasta el día de hoy que se la pasa diciéndomelo. Tiene algo con la boca”, reconoció entre risas mientras el futbolista observaba la charla entre la China y Moria a pocos metros y sonreía.

Lo cierto es que el futbolista quedó cautivado con esa parte del cuerpo de la actriz y se lo hizo saber de entrada dando así el puntapié inicial del romance.