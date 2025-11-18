La imagen que nadie esperaba: así fue el encuentro entre las hijas de Wanda Nara y la China Suárez

Francesca e Isabella Icardi con hijos de China Suárez 1

Lo cierto es que durante el fin de semana, Icardi y Eugenia volvieron a elegir el famoso restaurant de Costanera para almorzar junto a todos sus hijos.

Claro que la pregunta del millón es cómo la pasaron las chicas, después de tantos dimes y diretes sobre supuestos enojos de Francesca e Isabella con su papá por llevar a Estambul a Rufina, Magnolia y Amancio a la que fue su casa, su cuarto y sus juguetes.

Así, según puede apreciarse en las fotografías que se viralizaron por esas horas se las puede ver muy bien, tranquilas, felices e integradas a la familia que parecería comienza a ensamblarse realmente.

“Ayer fueron a almorzar a Gardiner, justamente al restaurante este donde dice Pochi que ellos se reencontraron", señaló así Caro Molinari en Puro Show (El Trece) y remarcó que a Isabella se la vio "muy pegada" y "muy cariñosa" con Mauro Icardi a pesar de que los chicos estaban en una mesa separada de la de los adultos.

Cómo fue la primera salida pública de las hijas de Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez

Después de cuatro meses separados, la semana pasada Mauro Icardi logró volver a encontrarse con sus hijas en la Argentina y el momento estuvo cargado de emoción. Pero ese clima de ternura duró poco: casi de inmediato, la situación se transformó en un foco de controversias. La salida al shopping y el hecho de que las niñas no asistieran al colegio desataron un torbellino de comentarios, especialmente por la presencia de la China Suárez acompañándolas, algo que hasta entonces parecía fuera de los acuerdos tácitos entre los adultos.

La escena recorrió los medios y redes en minutos: nadie esperaba ver a la actriz caminando en público de la mano de Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara. Esa postal no solo generó sorpresa generalizada, sino que reactivó discusiones previas sobre los límites dentro de la compleja dinámica familiar.

Una de las primeras voces en reaccionar fue la de Yanina Latorre, quien se mostró tajante al analizar la decisión de llevar a las niñas a un centro comercial tan concurrido. Para ella, lejos de tratarse de un plan íntimo y relajado, la exposición fue innecesaria. La panelista apuntó directamente contra la elección del lugar y el modo en que se desarrolló la salida. “Las chicas están ahí, acosadas por la prensa, asustaditas... la China las agarraba de la mano porque quiere la imagen de que ellas la quieren. Él es millonario, tiene una casa con pileta, jardín... no era día para shopping”, remarcó, subrayando que existían muchas alternativas más tranquilas para que compartieran tiempo juntos.

Sin ocultar su incredulidad, Latorre fue todavía más lejos en su crítica. “Contratá un pelotero, un yatecito, algo para estar al aire libre, pero como Wanda había pedido que no estén con la China porque supuestamente no la quieren, tenían que mostrarse”, disparó, sugiriendo que la salida respondía más a una intención de mostrar algo hacia afuera que a una actividad espontánea.

Lo que más resaltó la panelista es la contradicción entre esta exposición pública y las medidas anteriores del futbolista. Recordó que él mismo había solicitado una restricción para evitar que se difundieran imágenes de las menores. “Hay una cautelar que fue pedida por el propio Icardi, para que no se publiquen fotos de las menores en redes sociales. Ellos tenían que mostrarle al mundo de alguna manera que las chicas son felices con la China. Las pibas faltan al colegio para tener tiempo de calidad con el padre... ¿esto es tiempo de calidad?”, cuestionó, dejando en evidencia el debate que la situación volvió a abrir.