Vero Lozano disparó con todo contra Wanda Nara tras su foto con Johnny Depp

En una nota con Desayuno Americano, Vero Lozano apuntó contra Wanda Nara tras su foto con Johnny Depp.

18 nov 2025, 13:20
Johnny Depp visitó la Argentina y brindó una entrevista a Verónica Lozano en su programa en Telefe. Sin embargo, aunque la presencia del artista internacional generó una enorme expectativa, el foco terminó desplazándose hacia Wanda Nara, quien se sacó una foto con él y la publicó inmediatamente en sus redes sociales. Ese gesto no solo captó la atención del público, sino que también fue interpretado como una provocación hacia su expareja, Mauro Icardi, lo que encendió aún más la conversación en redes.

Según se vio en un video que empezó a circular, la conductora de MasterChef Celebrity se ubicó detrás de Depp para conseguir la imagen tan buscada. A partir de esa situación, Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". De inmediato, el comentario abrió una nueva polémica sobre el vínculo de la mediática con los ciclos del canal.

En esa misma línea, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba molesta por la actitud de Wanda. Para aclarar el escenario, Lozano habló con Desayuno Americano (América TV) y dio su versión: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Luego profundizó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

Además, la conductora explicó una situación puntual que sí le generó molestia. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", detalló. Y completó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, pero sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".

Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su ex esposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.

¿Johnny Depp vivió un momento inesperado durante su mano a mano con Vero Lozano?

Durante su paso por la Argentina para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, Johnny Depp sorprendió al público local con una visita al programa Cortá por Lozano (Telefe). En un clima relajado y distendido, el actor de Hollywood protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a Verónica Lozano, quien no dudó en mostrarle una imagen que despertó risas y curiosidad en el estudio.

“Todo muy lindo, pero hay una foto que es comprometedora”, lanzó la conductora mientras en la pantalla aparecía una imagen del intérprete rodeado de muñecas Barbie, pertenecientes a su colección personal. La reacción de Depp fue inmediata: entre risas y gestos de sorpresa, el protagonista de Piratas del Caribe admitió su fascinación por las muñecas Barbie y se tomó con humor la situación que la presentadora le propuso al aire.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista, que formó parte de la gira promocional del actor por el país. Entre risas y complicidad, el público celebró la naturalidad con la que el artista afrontó la anécdota, sin perder el carisma que lo caracteriza.

La participación de Johnny Depp en el ciclo de Verónica Lozano se transformó así en uno de los episodios más destacados de su visita a la Argentina, donde el actor combinó la promoción de su película con una aparición televisiva que mostró su faceta más relajada y simpática.

