Vero Lozano disparó con todo contra Wanda Nara tras su foto con Johnny Depp

Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, pero sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".

Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su ex esposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.

¿Johnny Depp vivió un momento inesperado durante su mano a mano con Vero Lozano?

Durante su paso por la Argentina para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, Johnny Depp sorprendió al público local con una visita al programa Cortá por Lozano (Telefe). En un clima relajado y distendido, el actor de Hollywood protagonizó un momento tan inesperado como divertido junto a Verónica Lozano, quien no dudó en mostrarle una imagen que despertó risas y curiosidad en el estudio.

“Todo muy lindo, pero hay una foto que es comprometedora”, lanzó la conductora mientras en la pantalla aparecía una imagen del intérprete rodeado de muñecas Barbie, pertenecientes a su colección personal. La reacción de Depp fue inmediata: entre risas y gestos de sorpresa, el protagonista de Piratas del Caribe admitió su fascinación por las muñecas Barbie y se tomó con humor la situación que la presentadora le propuso al aire.

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista, que formó parte de la gira promocional del actor por el país. Entre risas y complicidad, el público celebró la naturalidad con la que el artista afrontó la anécdota, sin perder el carisma que lo caracteriza.

La participación de Johnny Depp en el ciclo de Verónica Lozano se transformó así en uno de los episodios más destacados de su visita a la Argentina, donde el actor combinó la promoción de su película con una aparición televisiva que mostró su faceta más relajada y simpática.