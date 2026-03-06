Así reaccionó Evangelina Anderson luego del fuertísimo descargo de Ian Lucas

Así las cosas, horas después del descargo del influencer, la modelo compartió en sus historias una serie de fotos de una salida gastronómica. En las imágenes se la ve sonriente, sentada a la mesa con distintos platos y sosteniendo una copa de vino, sin hacer ninguna referencia al conflicto que se había instalado en redes sociales.

Por ahora, la ex pareja de Martín Demichelis eligió no pronunciarse sobre el tema. De esta manera, mantiene el hermetismo sobre lo ocurrido y deja abierta la incógnita sobre si en algún momento dará su versión de los hechos o si preferirá resolver la situación en privado con Ian Lucas.

IG Evangelina Anderson reacción 2

El enojo del influencer se habría originado después de la participación de Evangelina Anderson en el programa de Vero Lozano, durante la tarde del jueves. En ese espacio televisivo volvió a negar cualquier tipo de relación con él. Incluso se tomó con humor un comentario de Juariu, quien le contó que Ian Lucas había dejado de seguirla en redes sociales. Ese momento habría sido el detonante para que el influencer decidiera hablar públicamente.

IG Evangelina Anderson reacción 1

Qué dijo Ian Lucas en su explosivo descargo contra Evangelina Anderson, cansado de que ella niegue el romance que tuvieron

En la tarde del jueves, Ian Lucas decidió romper el silencio y publicó un extenso mensaje en sus redes sociales que rápidamente generó repercusión. En ese descargo, el influencer apuntó contra Evangelina Anderson y se refirió a distintas situaciones sentimentales que, según su versión, ambos habrían atravesado durante su paso por MasterChef Celebrity, aunque la modelo siempre negó públicamente que entre ellos hubiera existido algo más que una relación cordial.

En su extenso comunicado, el participante del reality culinario de Telefe expresó su malestar por cómo se instaló mediáticamente la historia entre ambos y por las declaraciones que, según él, desestimaron lo que realmente ocurrió entre los dos. "Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", sentenció Ian Lucas, visiblemente molesto, en las primeras líneas de su posteo.

El joven también explicó por qué eligió mantenerse en silencio durante mucho tiempo, a pesar de lo que considera comentarios injustos sobre su vínculo con la ex pareja de Martín Demichelis. "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crio mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad", expresó.

Descargo Ian Lucas 1

Sin mencionar en ningún momento el nombre de Evangelina Anderson, Ian dejó en claro que lo afecta que se desmienta reiteradamente la historia que él asegura haber vivido. "Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra", continuó el participante de MasterChef Celebrity.

En otro tramo del mensaje, Ian Lucas insistió en que para él los sentimientos no forman parte de una estrategia mediática. "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino", agregó, dejando entrever su decepción por cómo se desarrolló la situación.

Descargo Ian Lucas 2

Si bien remarcó que no dará detalles sobre lo que ocurrió entre ellos, dejó en claro que su experiencia fue auténtica. "Lo que viví fue real", afirmó. Luego explicó que prefiere cerrar esta etapa de su vida. "Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad".

Para finalizar, el youtuber y cantante agradeció el apoyo de quienes lo acompañan y aseguró que no volverá a referirse al tema. "Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto", concluyó.