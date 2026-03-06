Guillermo Francella contó qué pasó con Elba Marcovecchio en el cumple de Baby Etchecopar: "Raro"

"Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. De golpe conversé con ella un segundito ahí al lado de la parilla y pasó eso. Pero bueno, es lo que también genera encendido, redes y ese universo nuevo que hay que adaptarse, nada más", aclaró Guillermo Francella.

"Se hablaba de un charla a romance, ya era .un montón", le marcó la periodista de espectáculos. A lo que el actor aseguró: "Esa es la pabra, era un montón, está muy bien definida"

"O sea que no salió un a comerla, eso no pasó en el cumple", intervino el conductor Toti Pasman con humor haciendo referencia a una de las frases más famosas del artista.

Y Guillermo Francella, quien se separó de Marynés Breña a mediados de 2025 tras casi 40 años en pareja, cerró entre risas sobre la charla con la letrada: "No, si yo arranco no paro".

Elba Marcovecchio confesó de qué habló con Guillermo Francella y que despertó los rumores de romance

Elba Marcovecchio salió al aire en el ciclo radial Basta Baby y se refirió a los rumores que se instalaron en los últimos días con Guillermo Francella tras coincidir en el cumpleaños de Baby Etchecopar y ser vistos hablando muy cerca en uno de los momentos de la celebración.

"Yo te cuento la verdad: nosotros estábamos hablando de la final de Racing y Estudiantes. Y Guillermo es un caballero", dejó en claro de entrada la abogada y viuda de Jorge Lanata.

"Por qué bancarse a una hincha de Estudiantes como yo, recordándole semejante final, donde lo ponchean a él y a todos los pinchas, usando la imagen de Guillermo diciendo: ‘Hermosa mañana, ¿verdad?’", agregó con humor sobre ese diálogo futbolero que mantuvieron.

"¿Por qué te pensás que se aguantó eso? No seamos inocentes, Elbita", le marcó con picardía la periodista Nancy Duré sobre ese encuentro a pura complicidad con el artista.

Y Elba Marcovecchio respondió con un guiño directo hacia el famoso actor: "Porque es un caballero como Dios manda, como hay pocos y él se la aguantó. Felicitaciones Baby por tu amigo".